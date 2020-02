RIBAS DO RIO PARDO| Projeto 'Mochila Solidária' beneficia dezenas de crianças no Município

Dezenas crianças de escolas públicas de Ribas do Rio Pardo (MS), serão beneficiadas com mochilas escolares arrecadas por meio do projeto “Mochila Solidária”, coordenado pela Primeira Igreja Batista da cidade. Lançado no dia 26 de janeiro, o projeto arrecadou mais de 60 mochilas; usadas, seminovas e até novas. Também foram doadas lancheiras, estojos e até calçados que farão parte de outro projeto.





- Essa é a primeira vez que realizamos esse projeto. Fizeram-nos a sugestão e aceitamos. Dezenas de crianças serão abençoadas por meio do amor e solidariedade de outras pessoas. Sabemos o que isso significa para uma criança e também para as famílias dessas crianças. Deus continue abençoando cada um pela disposição em contribuir e servir, destacou o Pastor Franz Jülg, da Primeira Igreja Batista.





A igreja já iniciou a distribuição das mochilas, principalmente porque o ano letivo nas escolas municipais de Ribas do Rio Pardo começou nesta segunda-feira, 17 de fevereiro. Professoras que são da igreja e atuam nas escolas públicas estão levantando crianças em vulnerabilidade social e, de famílias que não tem condições de comprar a mochila escolar para que recebam a doação.





Para se ter uma ideia da importância do projeto, em apenas uma família, quatro crianças com idade escolar foram beneficiadas com as doações. Os pais já tinham explicado para os filhos que não seria possível adquirir devido a situação da família.





- Nossa meta é que o número de beneficiados aumente a cada campanha, tendo em vista que é comum as famílias trocarem as mochilas dos filhos a cada início de ano letivo. E muitos pais já sinalizaram que assim que forem trocar, farão a doação, explicou um membro do projeto.





A Primeira Igreja Batista de Ribas do Rio Pardo, que é filiada à Convenção Batista Sul-Mato-Grossense, e faz parte da Associação Centro das Igrejas Batistas de MS, completou 24 anos de organização no município, mas, o trabalho missionário já existe há quase 50.