Repaginada, Loja de Atendimento da Águas Guariroba busca dar mais conforto para clientes

A Águas Guariroba entregou nesta quinta-feira (13.02) a reforma e melhorias da Loja de Atendimento Central, localizada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, em Campo Grande. O prédio recebeu adequações com banheiros novos, bebedouro e um novo espaço kids. Todo o mobiliário foi trocado, visando mais conforto para os clientes e atendentes da loja. Além disso, o local recebeu um totem de autoatendimento para emissão gratuita de segunda via de conta e uma nova identidade visual, mais moderna e didática para os clientes que buscam os serviços da concessionária.





Themis Oliveira, presidente da Águas Guariroba, destacou que o ambiente repaginado demonstra um compromisso que a empresa tem com a população: “Nós temos o compromisso com o consumidor, de atender melhor, atender sempre e com muita qualidade”. “Este espaço também vai proporcionar aos colaboradores uma oportunidade de desempenhar o trabalho de maneira ainda mais efetiva e de forma mais prazerosa”, lembrou o presidente.

Para o diretor presidente da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Campo Grande (Agereg), Vinícius Leite Campos, a entrega das melhorias na loja mostra que a Águas Guariroba está empenhada em buscar soluções que beneficiam seus clientes. “A Agereg vê com muito bons olhos que a concessionária está investindo na melhoria, tanto do atendimento dos clientes, como no conforto de seus colaboradores. Acredito que vai aumentar a comodidade [da loja] e vai trazer mais clientes para reivindicarem seus direitos”, afirmou. “Quero parabenizar a Águas Guariroba por estar sempre resolvendo as demandas dos consumidores na medida do possível e dentro de um tempo muito bom”, lembrou o presidente da Agereg.





Com a reforma, a loja de atendimento central ficou mais confortável e acessível: ganhou novas longarinas onde os clientes se sentam para aguardar atendimento, novas cadeiras para atendentes e clientes, balcões de atendimento de triagem, incluindo um balcão de atendimento prioritário. Os outros seis pontos de atendimento da Águas Guariroba na cidade também receberam melhorias na estrutura e identidade visual. “Hoje temos lojas mais modernas e mais acolhedoras para o nosso público”, destacou a coordenadora de atendimento da concessionária, Lucilla Barreto.





Ana Paula Molina, gerente comercial da Águas Guariroba, lembrou que as melhorias impactam diretamente no clima organizacional. “Também pensamos muito no bem-estar dos nossos atendentes, para que eles possam prestar um atendimento de mais excelência aos nossos clientes. Isso nada importa se a nossa equipe não tiver o prazer e o carinho de passar a informação correta para a população que vem à loja. É com muito carinho que a gente entrega essa reforma para os colaboradores e para toda a população de Campo Grade”, comentou.