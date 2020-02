Quinta-feira será de chuva em parte do Estado e temperatura sobe no decorrer de dia

Para Campo Grande, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado, com máxima chegando aos 30ºC

O dia será de sol em parte do Mato Grosso do Sul, mas ainda há previsão de chuva para esta quinta-feira (13). Termômetros variam de 23ºC a 34ºC, conforme prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





“O sol deve predominar no sul e sudeste do estado. Nas demais áreas do Estado, o sol aparece, mas o tempo vai continuar instável com pancadas de chuva, principalmente à tarde”, informa o boletim do instituto.





Para Campo Grande, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado, com máxima chegando aos 30ºC. Se chover, será à tarde.





No oeste, em Bonito e Bodoquena, a temperatura chega aos 32ºC e em Miranda, aos 33ºC. Na outra ponta do mapa, em Cassilândia e Chapadão do Sul não chove e os termômetros marcam até 31ºC.





Em Sete Quedas, no extremo sul, a máxima será de 32ºC e em Sonora, no extremo norte, de 33ºC.