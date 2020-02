Quarta-feira terá pancadas de chuva para todo o MS continua e máxima chega a 32ºC

Em Campo Grande, termômetros chegam aos 28ºC, e em Rio Brilhante, no sul, a 31ºC

Há dias, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emite alerta para chuvas intensas em Mato Grosso do Sul. Até ontem, havia previsão de temporais com volume de até 100 milímetros e ventos de até 100 km por hora. O aviso muda um pouco nesta quarta-feira (12), apesar do aviso de “perigo potencial”.





Pode chover até 50 milímetros com rajadas de vento de até 60 km por hora na maior parte do Estado – 35 municípios da metade do mapa para cima, regiões central, nordeste, noroeste e norte.





Ainda conforme o Inmet, somente no sul e sudoeste – onde fica Porto Murtinho, por exemplo – o dia será parcialmente nublado e se chover, será à tarde.





Em Campo Grande, termômetros chegam aos 28ºC, e em Rio Brilhante, no sul, a 31ºC. No norte do Estado, em Alcinópolis faz até 30ºC e em Paranaíba, no bolsão, a máxima será de 27ºC.