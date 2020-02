Quarta-feira de chuva forte e máxima pode chegar aos 36ºC em MS

Em Campo Grande, também pode chover e termômetros marcam até 31ºC

O dia será de tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva em quase todo o Mato Grosso do Sul. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém alerta para tempestades em 70 das 89 cidades.





As pancadas podem ser até 50 milímetros acompanhadas de ventos de até 60 km por hora. Apesar do aviso meteorológico, segundo Inmet, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.





Em Água Clara -a 198 km de Campo Grande-, por exemplo, que enfrentou chuva de 65 milímetros em 50 minutos na tarde de ontem,o tempo não dá trégua hoje. A previsão é de pancadas de chuva e trovoadas para o dia todo.





A tempestade deixou diversas ruas e avenidas do município alagadas, invadiu residências e estabelecimentos. A força da enxurrada também deixou ruas intransitáveis e carros tomados pela lama.





Para Mato Grosso do Sul, o Inmet prevê máxima de 36ºC. Na Capital, também pode chover e termômetros marcam até 31ºC. No norte do Estado, Coxim enfrentará calor de 30ºC e pode chover de forma isolada. Do outro lado do mapa, em Ponta Porã, no extremo sul, também chove e a máxima não passa dos 30ºC. A chuva de 10 milímetros que saiu na cidade da fronteira ontem também alagou ruas.





Em Paranaíba, na região do bolsão, faz bastante calor, de até 32ºC, e também pode chover. Já em Corumbá, no oeste de Mato Grosso do Sul, os termômetros chegam aos 36ºC.