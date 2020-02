Postes de iluminação e semáforos da Capital poderão funcionar também por energia solar

Projeto de Lei está tramitando na Câmara e vai à votação nesta terça-feira (11)

Postes de iluminação poderão economizar nos cofres públicos, justifica vereadores ©REPRODUÇÃO

Os postes de energia de Campo Grande bem como os semáforos da Capital poderão funcionar também por energia solar -eletricidade gerada a partir dos raios solares, também conhecida como energia fotovoltaica. O Projeto de Lei que autoriza esse sistema já está na Câmara Municipal e será votado em primeira discussão na terça-feira (11).





Segundo o texto do projeto, de autoria dos vereadores João Rocha (PSDB), Ayrton de Araújo (PT) e Odilon de Oliveira (PDT), a Prefeitura fica autorizada para implantar na rede de iluminação pública e semafórica o sistema de fornecimento de energia elétrica gerada a partir dos raios solares.





Ainda segundo o projeto, para realizar a instalação progressiva das placas de captação dos raios solares, necessárias para o sistema funcionar, poderão ser utilizados os canteiros centrais das avenidas e espaços públicos, desde que não haja local tecnicamente mais apropriado.





Mesmo com a instalação da energia fotovoltaica, à rede de iluminação pública poderá funcionar também com o fornecimento de corrente elétrica convencional em conjunto com o sistema fotovoltaico autorizado para que a rede não sofra interrupção.





Se aprovado na Câmara e sancionado pelo prefeito Marcos Trad (PSD), a lei deverá ser regulamentada no prazo máximo de 90 dias a partir de sua publicação em Diário Oficial.





De acordo com João Rocha, autor do projeto, a Lei tem objetivo de valorizar as fontes de produção de “energia limpa” além de gerar economia aos cofres públicos do município e aos contribuintes.





A justificativa do legislador também explica que com a implantação de lâmpadas de led na rede de iluminação pública, o sistema de alimentação através de energia fotovoltaica tornou-se tecnicamente possível. “Ainda, mesmo que se questione os elevados custos da implantação do sistema, é inquestionável que a economia gerada por esse sistema gerará benefícios incalculáveis para as futuras gerações, compensado o investimento proposto”, justificou o vereador.

Atualmente, a maioria dos postes de iluminação de Campo Grande possuem apenas lâmpadas de led ©ARQUIVO/CE