Policial civil baleado em atentado morre a caminho do hospital

Arthur Kemishian foi atingido com pelo menos 4 tiros

Arthur Kemishian, de 30 anos, posa para foto ©ARQUIVO PESSOAL



O investigador da Polícia Civil Arthur Kemishian, de 30 anos, morreu a caminho do Hospital da Vida em Dourados. Ele foi atingido com pelo menos 4 disparos, no Centro de Sete Quedas, cidade a 471 quilômetros de Campo Grande. Dois suspeitos de envolvimento no crime estão sendo procurados pela polícia.





O policial morreu próximo a cidade de Tacuru. Ele estava sendo encaminhado em uma ambulância e o corpo já retornou para o hospital de Sete Quedas. Do local ele será levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Porã, conforme o MS em Foco.





De acordo com testemunhas, os dois homens chegaram atirando no veículo em que o policial estava e em seguida fugiram em um outro carro. O policial foi atingido no peito, costas, abdômen, braço e perdeu muito sangue no local.





Ele foi encaminhado ao hospital da cidade em uma viatura da Polícia Militar. Na unidade, Arthur disse o nome de dois homens que atiraram nele, antes de perder a consciência. O policia deixou a esposa e duas filhas.