POLÊMICA| Suposto namorado de Gugu entra em briga judicial pela herança do apresentador

O chef Thiago Salvatico procurou um escritório de advocacia para representá-lo no processo; defesa da esposa Rose Miriam responde pedido

©Reprodução, Metrópoles

O chef Thiago Salvatico, apontado pelo jornalista Leo Dias como suposto namorado secreto do apresentador Gugu Liberato, demonstrou interesse na fortuna deixada pelo comunicador. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo na última terça-feira (13).





O chef brasileiro, que mora na Alemanha, buscou o escritório de advocacia Traldi e Saggiori para representá-lo no processo de inventário de Liberato, informação confirmada pela colunista Sonia Racy. Patricia Saggioro Leal e Mauricio Traldi, sócios do escritório, representam Salvatico no inventário. Além disso, Saggioro declarou: “Thiago foi sim companheiro de Gugu”.





A coluna também afirma que Gugu e Thiago mantiveram relação estável por cerca de oito anos e, durante esse tempo, viajaram ao redor do mundo dezenas de vezes. Com isso, a disputa judicial que envolve a fortuna do apresentador Gugu Liberato ganhou mais um nome.





O advogado Nelson Willians, que representa Rose Miriam Di Matteo na disputa pela herança de Gugu Liberato, se pronunciou sobre Thiago Salvatico. Ao jornalista Erlan Bastos, da TV Meio Norte, Willians disse que a atitude de Thiago “não interfere em nada no processo de união estável” entre Gugu e Rose e que o desejo do chef de querer fazer parte da herança “só tem a finalidade de criar tumulto, embaraço e constrangimento”.



Polêmica





O colunista Leo Dias decidiu expôr em sua primeira participação na rádio Metrópoles uma informação que causou polêmica nas redes sociais. Segundo o jornalista, o apresentador Gugu Liberato, falecido em novembro de 2019, teria escondido um relacionamento afetivo. Dias apresentou fotos que comprovaram a última viagem de Gugu com Thiago Salvatico, em Singapura, na Ásia.





Ainda segundo o colunista, Thiago, que mora na Alemanha, também mantinha a relação dos dois em sigilo. No entanto, durante essa viagem para Singapura, eles tiraram fotos idênticas, com legendas bem parecidas, mas, claro, sem aparecerem juntos.





Ao saber da morte de Gugu Liberato, o então companheiro dele postou, pelo menos, duas fotos no Instagram (que já foi apagado) com as legendas: “Eternos serão nossos laços, Toninho. Descanse em paz @guguliberato #guguliberato #gugu” e “Sem palavras #guguliberato”.