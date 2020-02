Plataforma online colhe depoimentos para melhorias na Rua 14 de Julho

Após período de oficinas presenciais, nova etapa da consultoria promovida pela Prefeitura e Sebrae visa participação de toda a população

População tem 30 dias para contribuir com sugestões em plataforma

Agora, qualquer interessado em contribuir com sugestões para a Rua 14 de Julho poderá acessar a plataforma Viva 14 . Lançada na última quarta-feira (12), a ferramenta online é mais uma etapa prevista na consultoria de place brading, realizada pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com o Sebrae/MS com a intenção de verificar as potencialidades da região.





Após ouvir diferentes públicos nas oficinas presenciais, a Place For Us – consultoria especializada em place branding contratada pelo Sebrae para executar o serviço – busca depoimentos para ações visando tornar a rua mais atrativa. No site, o participante responde a uma pergunta única: “Dê uma ideia para transformar a Rua 14 de julho em uma rua ainda mais vibrante”.





“Pode colocar o nome ou não, a participação acontece da mesma forma. É a maneira de coletar o maior número de ideias possíveis para expandir esse raio local inicial”, afirma o consultor Caio Esteves da Place For Us. Segundo ele, todas as ideias serão anotadas e “tabuladas”.





A pergunta ficará disponível pelos próximos 30 dias. Após, o desejo é que a ferramenta seja utilizada de outra forma pela Prefeitura de Campo Grande. “A ideia é que se torne um canal de comunicação direto da população com o Movimento da 14”, explica Caio Esteves.





Place Branding





Uma das principais vias da Capital, a Rua 14 de Julho passou por obras de requalificação. Com o objetivo de aumentar o fluxo de pessoas no local e o pertencimento, a Prefeitura, por meio do programa Reviva Campo Grande, contratou o Sebrae para trabalhar diferentes ações na via.





Somente a consultoria visa o levantamento, mapeamento, engajamento e proposições estratégicas, utilizando a metodologia Place Branding para identificar vocações, potencializar identidades e fortalecer lugares. O trabalho inclui quatro etapas: entrevistas; engajamento comunitário; consolidação do material e entrega do levantamento para o município, para servir de norteamento para futuras ações.