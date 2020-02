Operação contra pedofilia tem 5 mandados em MS e prende bombeiro aposentado em Campo Grande

Luz na Infância combate crimes de abuso contra crianças na internet em quatro países

Mandados são cumpridos no Estado ©ARQUIVO

Um bombeiro militar da reserva de 51 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (18), no bairro Caiçara, em Campo Grande durante a sexta fase da Operação Luz na Infância deflagra contra a pedofilia.





O bombeiro foi levado para a Depca (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente). Ele foi preso no bairro Caiçara, nas primeiras horas da manhã desta terça (18). Cinco mandados são cumpridos no Estado, sendo dois em Campo Grande, um em Bonito, um em Dourados e um em Três Lagoas.





São cumpridos em todo o Brasil e em quatro países, 112 mandados de busca e apreensão. Em Mato Grosso do Sul, são cumpridos cinco mandados em quatro cidades do Estado.





Os mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos no Estado foram identificados pela Polícia Civil, por meio da Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), com base em informações coletadas em ambientes virtuais com indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.





A sexta fase da Operação Luz na Infância conta com a colaboração da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, por meio da Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega em Brasília oferecendo cursos, compartilhamento de boas práticas e capacitações que subsidiaram as cinco fases da operação.





Fonte: Midiamax