Obras levam qualidade de vida a Novo Horizonte do Sul

Com recursos provenientes do Governo Federal e da própria Sanesul, no valor de R$2,3 milhões, está sendo construída uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), entre outras .

construção da Estação de Tratamento de Esgoto em Novo Horizonte do Sul

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) está executando obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Novo Horizonte do Sul.





Com recursos provenientes do Governo Federal (do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC 2, via FUNASA) e da própria Sanesul, no valor de R$2,3 milhões, está sendo construída uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que atenderá o município tratando 7,9 litros de esgoto bruto por segundo, entre outras obras complementares.





Também fazem parte desse pacote de obras a implantação de 2.725 metros de rede coletora de esgoto e 160 ligações domiciliares.





Segundo o diretor – presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, o município de Novo Horizonte do Sul está dando um passo importante na área de saneamento básico.





“Poucas cidades no mundo possuem acesso à coleta e tratamento de esgoto. Onde existe saneamento, há maior qualidade de vida das pessoas e maior preservação ambiental, pois todo esgoto que a Sanesul coleta é tratado de acordo com as legislação ambiental vigente. Isso representa desenvolvimento”, disse o diretor-presidente.





Walter ressalta que o Mato Grosso do Sul está caminhando para a universalização da coleta e tratamento de esgoto.





“Nossa meta é tornar o MS o primeiro estado da Federação a ter 100% de esgotamento sanitário”, disse ele.