Nesta sexta-feira, sol aparece, mas não é alívio porque meteorologia ainda prevê muita chuva

Na Capital, há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia

Após uma tarde de muita chuva em Campo Grande, o tempo instável continuará na Capital e em outros municípios de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (21). O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de chuvas intensas para 40 cidades do Estado.





Em Campo Grande, a forte chuva na tarde de ontem causou destruição em vários bairros. Para hoje, a previsão de mais água a qualquer hora do dia. A temperatura máxima será de 32°C.





Conforme informações do meteorologista Natálio Abrahão, há previsão de temporal nas cidades de Corumbá, Ladário, Miranda e Porto Murtinho, devido a uma presença de um centro de baixa pressão na Bolívia. A máxima poderá chegar aos 34°C.





Na região leste, o dia será de céu nublado e há previsão de chuva a qualquer hora do dia. A máxima será de 32°C em Três Lagoas, Selvíria, Água Clara, Santa Rita do Pardo e Aparecida do Taboado. No sul do Estado, há previsão de pancadas de chuva com menos intensidade no decorrer do dia. A máxima poderá chegar aos 36°C em Dourados, Ponta Porã, Amambai, Bela Vista, Mundo Novo e Naviraí.