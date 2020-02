Na Assembleia Legislativa, deputado Zé Teixeira trabalha para garantir melhorias para seis municípios

Os pedidos de Zé Teixeira foram lidos e aprovados durante sessão legislativa.

Deputado estadual pelo 7º mandato consecutivo, Zé Teixeira (DEM) – atual 1º secretário da Assembleia Legislativa, apresentou indicações reivindicando melhorias em seis municípios de Mato Grosso do Sul.





“Fui eleito para representar os 79 municípios de nosso Estado. Minha missão é trabalhar duro para garantir progresso e melhorias para todos que vivem nas respectivas localidades”, justifica o parlamentar.





Em plenário, o deputado solicitou, em caráter reiterativo, a recuperação da pavimentação asfáltica da rodovia MS-338, no trecho entre os municípios de Santa Rita do Pardo e Bataguassu, bem como, providências para a melhoria do sinal de telefonia móvel da Operadora Vivo, no município de Bodoquena, melhoria na qualidade de cobertura da telefonia móvel e transmissão de dados no em Alcinópolis, notadamente nos Assentamentos Santa Fé e Vila Novo Belo Horizonte.





Teixeira também reivindicou a pavimentação asfáltica de cerca de 980 metros de extensão, na estrada de acesso, bem como no entorno da Total Pura - Empresa de Mineração Indústria e Comércio Ltda., localizada no km 68 da BR-163, em Itaquiraí.





Dourados – Segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, o município também foi pautado no trabalho de Zé Teixeira. O parlamentar apresentou indicações pedindo, em caráter de urgência, obras de recuperação de estradas vicinais, em especial as localizadas nas regiões de Vila Vargas, Vila Formosa, Macaúba, do Potrerito, Picadinha e Itahum e a realização de obras de reforma, incluindo a pintura geral e reparo nas redes hidráulica e elétrica da Escola Estadual Antônio Vicente Azambuja, localizada em Dourados.





“Minha atuação vai desde interceder por um sinal de telefonia móvel, viabilizar a substituição de ponte, pavimentação em rodovia, investimentos em saúde, educação e segurança pública. O importante é trabalhar duro para atender os sul-mato-grossenses. Esta é a minha missão”, finaliza o parlamentar.