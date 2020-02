Mulher capota veículo e sai ilesa de acidente na principal avenida de Campo Grande

De acordo com a polícia, motorista se recusou fazer o teste de bafômetro. Ela vai pagar multa e teve a CNH suspensa por doze meses.

Um carro que era conduzido por uma mulher na madrugada desta quinta-feira (20) capotou após bater em outros dois veículos estacionados na avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia de Trânsito, a vítima conseguiu se desprender do cinto de segurança e saiu ilesa do veículo que ficou com as rodas para cima. O acidente foi na principal avenida da capital com a rua 13 de Junho.