MS está entre os 4 estados com maior crescimento em investimentos do País

©EDEMIR RODRIGUES

Na contramão da maior parte dos estados brasileiros, Mato Grosso do Sul ficou entre as quatro Unidades da Federação que ampliaram em mais de 20% os investimentos de 2015 a 2019. A informação foi publicada nesta quinta-feira (6.2) pelo jornal Valor Econômico.





Na avaliação do governador Reinaldo Azambuja, o aumento nos investimentos, principalmente em áreas prioritárias como saúde, segurança pública e educação, foi possível por conta das medidas duras e até impopulares, como as reformas previdenciária e administrativa e a renegociação de contratos. Além de Mato Grosso do Sul, tiveram o mesmo sucesso os estados de Paraná, Espírito Santo e Alagoas.





“A gente fica muito feliz porque enquanto o Brasil cresceu 1,9%, no PIB [Produto Interno Bruto] em 2017, Mato Grosso do Sul cresceu 4,7%. Então, nós crescemos cinco vezes mais do que o Brasil. Isso significa que o Estado está no caminho certo. Nós tomamos medidas juntos, sociedade e poder público, para dar eixo de desenvolvimento em todas as áreas. O Estado está crescendo na indústria, na agropecuária, nos serviços e nos comércios. E isso é bom porque traz crescimento e gera empregos, desenvolvimento e oportunidades”, disse o governador.





O Produto Interno Bruto de Mato Grosso do Sul gerado foi de R$ 96,372 bilhões, resultando em um PIB per capita em 2017 de R$ 35.520,45 – o oitavo maior valor per capita entre os demais estados brasileiros. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos em determinada localidade.





Levantamento foi feito pelo jornal Valor Econômico







Reinaldo Azambuja afirmou ainda que Mato Grosso do Sul deve continuar crescendo em ritmo mais acelerado que a média nacional. “Acho que esse é o grande passo que temos que dar: manter o ritmo para que Mato Grosso do Sul possa crescer cada vez mais que o Brasil. Então, se o Brasil cresce um pouco, e a gente espera que esse ano de 2020 a gente possa crescer mais que o 1,9%, Mato Grosso do Sul vai crescer bem mais e gerar oportunidades”.





Para o secretário de Estado e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, o aumento de investimentos é fruto de medidas de austeridade, como a diminuição das secretarias para a menor estrutura administrativa do país, ao lado de Goiás. Seis secretarias foram extintas em Mato Grosso do Sul.





“Desde o início da nossa gestão priorizamos as reformas essenciais para garantir a melhora dos serviços públicos. Tomamos decisões difíceis, austeras, mas fundamentais para avançarmos na direção correta com Mato Grosso do Sul mais enxuto e moderno. Dos 29 estados que compõem a Federação só quatro aumentaram sua capacidade de investimentos e Mato Grosso do Sul é um deles, criando um ambiente cada vez mais propício para investidores e a geração de emprego e renda”, explicou Riedel.





Além dos investimentos, Mato Grosso do Sul manteve os pagamentos dos servidores em dia e alcançou resultados importantes em outros indicadores: é o 5º estado mais competitivo do Brasil; o 4º mais seguro; o 5º em geração de empregos e o mais transparente do Brasil.





Outro Brasil





De acordo com a reportagem do Valor Econômico, a realidade registrada na maior parte dos estados foi bem diferente, com queda nos investimentos de 28,4%. Apenas sete dos 25 estados que entregaram seus relatórios fiscais à Secretaria de Tesouro Nacional puderam atender a população com valores maiores do que os executados há quatro anos.