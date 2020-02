Motorista fica em estado grave após tentar ultrapassagem e colidir com camionete

Colisão frontal entre os veículos aconteceu na MS-306

Colisão frontal aconteceu durante ultrapassagem ©O Correio News

Na tarde de sexta-feira (14), acidente deixou um homem de 50 anos gravemente ferido na Rodovia MS-306, região de Cassilândia, a aproximadamente 430 quilômetros de Campo Grande. Ele teria tentado fazer uma ultrapassagem, quando colidiu frontalmente com uma camionete na estrada.





Conforme as informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), por volta das 16h30 equipes foram acionadas por conta do acidente, uma colisão frontal entre um Uno e uma Hilux. Foi apurado com testemunhas que o homem de 50 anos conduzia o Uno e seguia sentido Chapadão do Sul/Cassilândia.





Ele teria tentado fazer uma ultrapassagem, quando colidiu frontalmente com a Hilux, conduzida pelo motorista de 62 anos, que seguia no sentido oposto. Com o acidente, o condutor do Uno ficou em estado grave e teria ficado retido no veículo, sendo que o Corpo de Bombeiros precisou fazer uso de desencarcerador para retirar a vítima do carro.





O homem foi levado ao hospital e transferido para Campo Grande por conta da gravidade dos ferimentos. Já o motorista da Hilux sofreu apenas lesões leves e permaneceu em observação. O trânsito no local foi interditado até o socorro das vítimas e retirada dos veículos da pista e o caso foi registrado na delegacia como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.