Motociclista morre e mulher fica ferida em acidente entre moto e carro

Motorista disse não ter visto a moto

Mulher continua internada ©ILUSTRAÇÃO

Morreu neste domingo (2), em um acidente de motocicleta Laucídio Camargo Barbosa de 45 anos, em Ponta Porã a 346 quilômetros de Campo Grande. A esposa da vítima teve ferimentos e foi levada para o hospital da região.





O acidente aconteceu entre a moto que era pilotada por Laucídio e um Toyota Spacio, que era conduzido por uma mulher. A colisão ocorreu no fim da tarde de domingo (2), quando o casal acabou sendo atropelado pela motorista, que disse não ter visto os dois, já que a moto estava em alta velocidade.





Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que seguia para outro atendimento acabou socorrendo o casal no meio do caminho. Laucídio chegou a ser socorrido com vida, mas morreu ao dar entrada na unidade de saúde. A mulher continua internada. Já a motorista foi levada para a delegacia.