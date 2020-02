Motociclista morre após bater em poste no canteiro de avenida

Acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (28); vítima ainda não foi identificada

Poste onde a motociclista bateu durante a madrugada ©Adriano Fernandes Uma mulher morreu na madrugada desta sexta-feira (28) após colidir a motocicleta que conduzia contra um poste de iluminação na Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho, no bairro União, em Campo Grande. Ela ainda não foi identificada.





De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima seguia em uma motocicleta Honda CB 300 no sentido bairro, quando perdeu o controle da direção na altura do cruzamento com a Avenida Beira Rio, invadiu o canteiro e bateu contra um poste de iluminação.





Segundo a ocorrência, a vítima estava em alta velocidade. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.





O BPTran (Batalhão de Trânsito da Polícia Militar) esteve no local. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Tiradentes.