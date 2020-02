Ministério da Saúde atualiza critérios para doação de sangue por receio de Coronavírus

Por mais que não haja evidências de transmissão por transfusão de sangue, como mais uma forma de controle e prevenção ao Coronavírus, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Saúde atualizaram os critérios de doação nos bancos de sangue brasileiros.





A triagem clínica já incluía a verificação de dengue, chikungunya e zika e, a partir deste ano, incluiu a análise para o Covid-19 e outras variações como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS).





Pessoas que estiveram em regiões com casos confirmados do Covid-19 não poderão realizar doação de sangue pelo prazo de 30 dias e a contagem inicia-se a partir da data de retorno ao Brasil. O mesmo prazo vale para quem teve contato com um paciente infectado ou com suspeita da doença. Pacientes infectados, caso ocorram, só poderão realizar doações após 90 dias de recuperação completa.





A Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) possui fontes especializadas para tratar do assunto, caso queira desenvolver uma matéria sobre os impactos desta atualização para doadores, bancos e doentes.