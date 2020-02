JARDIM| Prefeito Guilherme Monteiro esclarece informações distorcidas

O prefeito de Jardim, Guilherme Alves Monteiro usou sua rede social na manhã deste domingo (23) para esclarecer boatos sobre a suposta agressão divulgada em página do Facebook. A postagem da página sensacionalista divulga um vídeo gravado propositalmente no intuito de provocar a pessoa do gestor, utilizando ainda da imagem não consentida da primeira-dama do município.





No vídeo o prefeito posa para uma aparente selfie, ou live com o homem que se aproxima dele e da primeira-dama, o homem começa a fazer provocações questionando insistentemente o porquê do prefeito tê-lo chamado de “babaca”, não cedendo às provocações, o homem direciona o celular para a primeira-dama, o que de fato faz com que o prefeito, desvie o celular do homem de sua direção, e despertando a atenção dos seguranças que estavam no local que perceberam a situação de provocação, contendo o homem que estava completamente desequilibrado, desrespeitando verbalmente o prefeito e sua família.





O prefeito de Jardim, após o incidente procurou a 1ª Delegacia de Polícia, onde registrou boletim de ocorrência, assim como fez o homem que alega ter sido agredido. Na manhã deste domingo, outra ocorrência envolvendo o mesmo homem foi registrada na 1ª DPC. Miguel foi encontrado completamente transtornado, autuado em flagrante pela Polícia Militar enquanto derrubava um dos postes de sustentação do controlador eletrônico de velocidade, localizado na Rodovia Federal que cruza o centro da cidade.





Conduzido pela polícia Militar até a Delegacia de Polícia, Miguel foi detido por Dano Qualificado Contra o Patrimônio da União. A fiança foi arbitrada, porém como não houve o pagamento desta, foi conduzido na tarde deste domingo para o presídio de Jardim.





De acordo com o delegado Roberto Carlos Morgado Pires, da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Jardim, um familiar compareceu até o local e afirmou que Miguel apresenta transtorno mental, porém até o momento não foi esclarecido qual seria.





Populares do município vizinho de Guia Lopes afirmam que o jovem esteve na tarde de sábado no Ginásio de Esportes, e que os jogos que estavam sendo realizados precisaram ser paralisados em virtude do tumulto causado pelo mesmo.





O prefeito de Jardim informou ainda, que ao contrário do que afirma a redação do jornal Midiamax, ninguém teria feito contato com ele nem com sua assessoria para esclarecimentos do ocorrido e lamenta a parcialidade da notícia.





Estando prefeito busco utilizar minhas redes sociais para informar meus seguidores sobre acontecimentos reais e relevantes para nossa cidade, infelizmente na internet existe uma nuvem carregada de maldade onde pessoas que se escondem atrás de perfis falsos (fakes) usam da má-fé, mentiras e informações falsas na tentativa de desconstruir uma imagem feita com anos de trabalho sério por Jardim”.