HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (9)

Veja o que dizem os astros para cada signo

O sucesso alheio



O maior sinal de evolução de um ser humano não é sua aparência nem tampouco a sabedoria de suas palavras, mas a capacidade de celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio. Podemos ser compassivos, tomando para nós as dores alheias, e isso servir de fundamento de nossa espiritualidade. Porém, se diante do sucesso alheio nosso coração gelar e ideações sub-reptícias surgirem, lá se vai ladeira abaixo a nossa pretensa espiritualidade. É que a real espiritualidade não é a do bom samaritano que ajuda os necessitados, pois, apesar de ser essa uma atitude nobre e pertinente, não é necessariamente a maneira de deixar evidente a espiritualidade. Espiritualidade que mereça o nome parte do princípio da unidade, tomando para si as dores alheias, mas também fazendo suas todas as vitórias e sucessos das outras pessoas.





Aquário - 21/01 a 19/02





Você é a alma do momento, mas talvez não obtenha esse reconhecimento das pessoas que deveriam oferecer essa atenção toda. Não se importe demais com isso, saia por aí para se divertir. A vida é generosa.





Peixes - 20/02 a 20/03





São muitas as tarefas que precisam ser cumpridas e talvez você não sinta essa inclinação toda para as cumprir. Não importa, supere a inércia e comece a dar conta de tudo que foi prometido. Compromissos em primeiro lugar.





Áries - 21/03 a 20/04





Este é um bom momento para acelerar o que é de seu interesse, porém, cuide para não atropelar ninguém nesse movimento, já que todas as pessoas com que você trata são necessárias e ninguém gosta de ser atropelado.





Touro - 21/04 a 20/05





É melhor fazer algo atrevido do qual surgirá uma história para contar depois, do que ficar na retranca observando a vida passar sem ter se atrevido a, pelo menos, experimentar como seria ir em frente com suas intenções.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Os acontecimentos dão o que pensar e sua alma é boa nisso. Então, mão à obra! Neste caso não são as mãos, mas o intelecto, que é um órgão especializado à disposição para resolver problemas complexos. É divertido!





Câncer - 21/06 a 21/07





Foque sua atenção em preservar um bom fluxo de caixa, fazendo todos os ajustes pertinentes a isso. Talvez não encontre aí nenhum regozijo imediato, porém, a médio e longo prazo haverá muito mais para se divertir.





Leão - 22/07 a 22/08





Essa tensão toda que circula através dos relacionamentos precisa ser administrada com sabedoria. Ao menor sinal de as coisas fugirem ao controle, tome distância, evite se envolver em discussões inúteis e contraproducentes.





Virgem - 23/08 a 22/09





Essa tensão toda merece reflexão, em primeiro lugar porque revela aspectos ocultos do seu ser, que emergem durante o sono e invadem a vigília, e em segundo lugar porque pela reflexão a tensão se dissipará. Em frente.





Libra - 23/09 a 22/10





Nada é tão difícil como parece. As dificuldades na teoria serão sempre muito maiores do que quando você se dispõe a colocar em prática o que deseja, porque na prática você vai fazendo ajustes e adaptações necessárias.





Escorpião - 23/10 a 21/11





O assunto é prático, por isso, perca o menor tempo possível em discussões que não tenham como foco os resultados, porque isso faria você perder a chance de ajustar o rumo de seus passos na direção desejada. É assim.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Aquilo que outrora era preocupante deixa de ter esse efeito, não porque os acontecimentos tenham mudado, mas porque seu olhar mudou, seu estado de ânimo não é o mesmo. Impressiona como o ânimo transforma tudo.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Agora há questões bem específicas para você tratar, por isso, tente se focar nelas em vez de buscar distrações. Isso não dependerá de nada que acontecer, mas de sua força de vontade e nada além dela.