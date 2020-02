HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (22)

Insatisfação necessária





Que outra perspectiva seria mais satisfatória para ti do que aquela em que pudesses colocar em prática teus anseios e obter sucesso? Se a cada dia pudéssemos tecer nossos anseios com a prática e ter sucesso, que mais experimentaríamos do que a satisfação? Pois é! Mas se uma perspectiva dessas parece ser boa demais para ser verdade, é porque é assim mesmo, boa demais para ser verdade. Há um nível de insatisfação que o ser humano precisa administrar, porque é dessa estado incômodo de ser que surge a motivação para intervir na realidade e a conduzir de acordo ao que a cada um de nós parecer melhor. Se satisfeitos estivéssemos o tempo inteiro, eu não escreveria, tu não lerias, não nos movimentaríamos em direção de nada nem de ninguém. A insatisfação é molesta, porém, necessária.





Aquário - 21/01 a 19/02





Siga pelo caminho mais seguro e confortável, evite estresse neste momento de sua vida. Você pode obter satisfação e muita excitação também, porém, mantendo as proporções que protejam seu bem-estar e segurança.





Peixes - 20/02 a 20/03





Socialize, saia de sua toca, você não vai querer perder o bonde das oportunidades disponíveis neste momento, porém, se você se acomodar no conforto de suas coisinhas, de sua solidão, é isso mesmo que vai acontecer.





Áries - 21/03 a 20/04





Há planos em andamento que devem ser compartilhados abertamente, outros, porém, precisam ser desenvolvidos em silêncio, sob o manto da discrição. Isso é assim porque, pela lógica, seria impossível os realizar.





Touro - 21/04 a 20/05





Demande clareza e transparência das pessoas com que você se relaciona, mas somente se você tiver a firme disposição de oferecer isso a elas também. Relacionamentos são vias de duas mãos, é um vai e volta o tempo todo.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Alegria, apesar das preocupações, é isso que sua alma precisa. Deixe as preocupações se preocupando sozinhas e, enquanto isso, invista em atividades que tornem sua alma leve e alegre. Não é difícil conseguir isso.





Câncer - 21/06 a 21/07





Intenções que não são postas em prática se transformam em ressentimentos e decepção. Para isso não acontecer a você, se movimente com firmeza em busca de colaboração. Só a ação em conjunto vai resolver tudo.





Leão - 22/07 a 22/08





Teoricamente, uma ajuda oferecida somente seria legítima quando a pessoa que sofre algum problema tivesse esgotado tudo ao seu alcance para sair dessa. Porém, nem sempre dá para agir com essa sabedoria toda. Nem sempre.





Virgem - 23/08 a 22/09





Juntar forças é o remédio. Juntar forças, todo mundo sabe, produz um tipo de movimento que é muito difícil deter, porque ganha um destino próprio. Porém, juntar forças é o exercício mais difícil para nossa humanidade.





Libra - 23/09 a 22/10





Dá para arrumar, faça isso em vez de buscar a solução definitiva, porque essa não está disponível. Porém, é possível amarrar uma ponta solta aqui, outra por aí e seguir em frente com o que é possível fazer agora.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Combinando tudo direitinho, você fará tudo que quiser, inclusive o que quiser que outras pessoas façam para você. Porém, tudo precisa ser claro e muito bem formulado, para não deixar lugar a dúvidas. Isso não.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Priorize as pendências para ter mais liberdade de movimentos quando as novas encrencas, no bom sentido da palavra, surgirem. Amarre as pontas soltas, finalize o que está em andamento, faça disso a prioridade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Nada dê por sabido. Quando você sentir que sua alma está convencida dos pontos de vista que arvora, procure silenciosamente e sem alarde fazer um exame de consciência para verificar o alcance de sua visão.