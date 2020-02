HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (22)

Abandonados à própria sorte



Aqui na Terra Brasilis, hoje é um dia em que nossa humanidade está abandonada à sua própria sorte, porque nada no ambiente estelar lhe oferece firme apoio para sua busca desenfreada de excitação. Isso não significa que tudo dará errado, de jeito nenhum, mas pela experiência e inclinação, nossa humanidade tende a se complicar em vez de agir em benefício do maior número possível de pessoas. Por aqui e por aí haverá essas almas únicas e de valor inestimável protegendo seus semelhantes para evitar que tudo degringole perigosamente, mas com certeza, a imensa maioria, com suas atitudes negligentes e indevidamente temerárias, agregam fatores de risco ao movimento do destino por estes tristes trópicos. Redobra teu cuidado e atenção e nunca te esqueças de que a corrente sempre quebra no seu elo mais fraco.





Aquário - 21/01 a 19/02





Apesar de parecer ofensivo arquitetar relacionamentos baseados em interesse, no fundo sempre haverá algo disso em quaisquer uns. Por isso, não esconda de si suas reais intenções, faça elas valer nas negociações.



Peixes - 20/02 a 20/03





Ser independente não é o mesmo que tomar distância de todas as pessoas, porque por aí você só vai criar uma ilusão de independência. Ser independente é, na prática, arquitetar relacionamentos positivos e cordiais.





Áries - 21/03 a 20/04





Algumas coisas você sabe, outras você ignora, mas se você ficar se martirizando com a imaginação de que aquilo que você desconhece seja perigoso e atente contra seus planos, vai acabar passando muito mal. Normalidade.





Touro - 21/04 a 20/05





Que outra coisa melhor haveria para fazer do que você se atrever a testar seus sonhos na realidade prática? Se a vida inteira fosse consagrada a esse exercício, hoje em dia você seria uma personalidade colossal.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Ainda que você não tenha muita clareza a respeito do sentido que as coisas andam tomando em sua vida, neste momento valeria a pena depositar um voto de confiança no mistério que rodeia a própria existência.





Câncer - 21/06 a 21/07





O que é bom para as pessoas representativas de sua vida, certamente será bom para você também. Porém, na hora de isso acontecer, a alma gela e não sabe se o axioma se aplicaria a ela. Sentimentos e ressentimentos.





Leão - 22/07 a 22/08





Ainda que a maior parte do tempo você se envolva em tarefas entediantes, que parecem carecer de um significado maior, mesmo assim seria sábio continuar dando seu melhor para as administrar. Está tudo em marcha.





Virgem - 23/08 a 22/09





Permita-se entrar na onda excitante que circula através das pessoas mais representativas deste momento de sua vida. Aquilo que parece prudência nem sempre é algo positivo, às vezes serve apenas para mascarar o medo.





Libra - 23/09 a 22/10





É aos poucos que vai se construindo um grande caminho. É hora de desistir de encontrar a grande tacada que produzirá, de uma vez só, a reviravolta pretendida. É hora de se dedicar com afinco às pequenas coisas.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Os conflitos dos relacionamentos não tornam as pessoas adversárias, apenas destacam aquilo que é diferente entre elas e, ao mesmo tempo, o estado de conflito convida a trabalhar para construir harmonia.



Sagitário - 22/11 a 21/12





Evite precipitações, continue pela linha de tudo que foi combinado, porque apesar de não haver, nesse caminho, nada que se pareça com uma grande novidade ou um desafio instigante, é por aí que as coisas andam.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





É muita coisa para você administrar, porém, você não chegou até aqui e agora pela mão misteriosa do destino, o que acontece a você é o justo resultado das atitudes que andou tomando no passado recente. É assim.