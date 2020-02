HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (16)

A impertinência de Mercúrio retrógrado





A Astrologia é um conhecimento que, ao longo dos séculos, foi perdendo sua nobreza para se adequar às ideologias dominantes, as quais, como sempre, se usaram do medo como instrumento mais eficiente de opressão. Por isso, nas interpretações que se disseminam através dos livros e das releituras aparentemente modernas desses, o lado maléfico sempre sobrepuja qualquer perspectiva benéfica. Isso se aplica ao Mercúrio retrógrado que, de acordo com os recados publicados, deveria, por três vezes, todos os anos, provocar distúrbios nas comunicações e afins. Nada mais simplório e impertinente do que isso, em detrimento da nobreza da Astrologia. Mercúrio retrograda quando está mais próximo à Terra e sua retrogradação é uma ilusão de ótica, não uma verdade.





Aquário - 21/01 a 19/02





As coisas estão mesmo fora da ordem, mas essa não é uma questão que você deva analisar do ponto de vista pessoal, é uma onda planetária que sobreleva seus planos particulares. Coloque tudo na devida perspectiva.





Peixes - 20/02 a 20/03





Continue em frente com os planos, pois, ainda que você titubeie, este não é um momento em que isso precisaria ser compartilhado, já que nada agregaria ao cenário, apenas espalharia a brasa que já estaria no ponto.





Áries - 21/03 a 20/04





Voltar atrás e renegociar alguns assuntos será o melhor a fazer para preservar o rumo essencial desses. Não importa que você considere picuinhas o que as pessoas reclamam, você precisa administrar tudo com sabedoria.





Touro - 21/04 a 20/05





A desordem eventual que as pessoas provoquem não há de evocar reações desmedidas de sua parte, porque isso agregaria caos e prolongaria o que, de outra maneira, passaria sem deixar rastros. Siga em frente com seus planos.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Tudo parece muito mais complicado do que verdadeiramente é, tenha isso em mente, porque a partir de agora, as sombras desses pensamentos aparentes tendem a ficar mais sólidas e consistentes. Porém, são sombras mesmo assim.





Câncer - 21/06 a 21/07





Vai ficar um pouco mais difícil do que o normal o entendimento mútuo, porque neste momento as pessoas adotam posições teimosas e belicosas. Porém, como tudo, isso vai passar, não requer grandes intervenções.





Leão - 22/07 a 22/08





Acalme esse senso de urgência que anda se avolumando em sua vida interior, porque, de fato, nada requer precipitação ou atropelamento, muito pelo contrário. A ansiedade é péssima conselheira, nunca se esqueça disso.





Virgem - 23/08 a 22/09





Algumas coisas você terá de fazer sem ajuda de ninguém, porque é mais importante que isso seja feito do que aparar as arestas dos relacionamentos. É uma questão de prioridades, as quais nem sempre são claras.





Libra - 23/09 a 22/10





As tensões com as pessoas mais próximas tendem a se acentuar e, por enquanto, não há nada prático para fazer a respeito. Por isso, tente tomar distância e se dedicar ao que estiver disponível e funcionar direito.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Botar a boca no trombone é uma tentação, porém, é melhor resistir a ela, porque só agregaria complexidade a um cenário que tem tudo para se resolver da melhor maneira possível, com diplomacia e muito tato.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Proteja seus interesses, tome todas as atitudes pertinentes a isso, não deixando a bola cair, porém, a mantendo em jogo. Proteja seus interesses porque ninguém mais poderia fazer isso por você. É por aí.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Começa o tempo em que você terá de tomar atitudes concretas para resolver os assuntos que estiverem na pauta. Não haverá tempo sobrando para reflexões ou planejamento, tudo precisará de ações imediatas.