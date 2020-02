HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (6)

Veja o que dizem os astros para cada signo

A única forma que uma alma tem para ingressar na experiência do planeta Terra é através de um útero feminino e, ao redor deste, há toda uma trama psíquica e histórica que se tornará uma investidura para a alma que nasce, determinando isso uma série de potencialidades, assim como também dificuldades. Contudo, antes de isso acontecer, a alma humana era e continuará sendo filha do Universo, porém, apesar de este conceito se acomodar bem em nosso intelecto, não rege nossa percepção da realidade, nós ignoramos ser filhos e filhas do Universo e, por isso, olhamos para nossa investidura psíquica e histórica como a causa de nossa identidade. É bom tratar de tudo isso com cuidado e atenção, porque se continuas ignorando teu parentesco com o Universo, perderás de vista tua riqueza e a perspectiva de ser maior do que teu passado.





ÁRIES





Procure consolidar aquilo que está sendo construído. Talvez esta parte do caminho seja menos divertida do que as outras, porém, é fundamental, porque dessa consolidação depende tudo o mais que viria por aí.





TOURO





As aparências enganam, essa é uma verdade lendária, mas que nossa humanidade ainda não leva em conta. Neste momento, a ajuda que você precisa vem com uma cara diferente da que você deseja. Observe tudo com atenção.





GÊMEOS





Quando você comenta seus planos, seguindo o movimento natural de sua alma, todo mundo se sente convidado a dar palpites. Isso parece bom, mas não se aplica a todos os momentos. Neste em particular, prefira o sigilo.





CÂNCER





Agora é hora de aproveitar, porque a densidade dos dias anteriores se dissipa e, também, porque há um dinamismo contagiante acontecendo ao seu redor. Aproveite esse ânimo em elevação para se expressar.





LEÃO





É um mundo a cada dia mais e mais complicado esse no qual você tenta fazer seus planos darem certo. Tenha isso em mente para dar um desconto quando as coisas saírem do trilho. Não gaste culpa em nada disso.





VIRGEM





Evite comparações, porque neste momento isso só serviria para alimentar ainda mais essa estranha sensação de sua alma ser passada para trás, e não é nada disso que anda acontecendo. Está tudo bem, tudo nos conformes.





LIBRA





Fazendo sua parte direito e se dedicando a dar seu melhor, não há como o avanço deixar de acontecer. Porém, a impressão que você terá será a de sua alma ser deixada para trás ou a de ser explorada. Não é nada disso.





ESCORPIÃO





Ofereça atenção às pessoas que tentam expressar seus sentimentos, mas ficam atrapalhadas ao tentar fazer isso. Elas merecem essa atenção, porque, se sentindo confortadas, no futuro serão solidárias a você.





SAGITÁRIO





Este é uma fase de transição muito importante, velhas formas estão acabando com muita rapidez e ainda não dá para enxergar aonde tudo isso irá parar. Porém, confie, porque a perspectiva do futuro é muito boa.





CAPRICÓRNIO





Esta é uma boa hora para você investir na melhora dos relacionamentos, porque a esta altura do campeonato já deve ter dado para entender que nenhum caminho humano pode prescindir de bons vínculos, não é?





AQUÁRIO





O que é possível fazer agora será, certamente, muito menos do que você gostaria, porém, melhor se adequar à realidade do que brigar com ela. Você sairia perdendo e com a alma desgastada, e isso não vale a pena.





PEIXES





A dinâmica volta a ser agradável e criativa. Procure aproveitar esse movimento para acelerar o curso dos assuntos de seu interesse, e preste atenção ao que seja de valor, porque inúmeras distrações ocorrerão também.