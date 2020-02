HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (5)

Veja o que dizem os astros para cada signo

A UTILIDADE DAS LUAS VAZIAS





Tua alma tem várias moradias, no espelho enxergas uma delas, teu corpo físico, o qual requer cuidado e alimento cotidiano. Outra moradia de tua alma é o corpo feito de energia cósmica, que te conecta ao Universo. Algumas pessoas, chamadas de videntes, enxergam esse corpo com clareza, porém, qualquer pessoa sem esse dom pode constatar essa energia olhando para o céu, e prestando atenção para uns movimentos fugazes como faíscas prateadas, entrando e saindo do céu. Este corpo energético também requer cuidado e alimento que, na prática, é o cuidado que tenhas com tua saúde, a qual não é uma experiência individual, porque não há boa saúde num ambiente doentio. O terceiro corpo é o do intelecto, cujo alimento é o estudo, que é tua boa disposição para investigar os problemas que te acossam até encontrar a solução para eles.





ÁRIES



Agora o assunto é negociar, porque apesar de os pontos principais terem sido acordados, novos assuntos serão postos sobre a mesa e esses requererão negociação. Tudo isso, porém, será estimulante e dará o que falar.





TOURO



Pense na sua segurança e conforto e aja de acordo a essa ideação. Procure, também, que essa ideação inclua as pessoas em que você se apoia, porque lhe brindam com segurança e conforto também. É um processo amplo e inclusivo.





GÊMEOS



Mais valerá se exceder na tomada de iniciativas do que ficar ruminando os dilemas que cada uma dessas levantaria. Os dilemas, neste caso, se resolvem na ação, e não na cavilação. Por isso, levante e aja de acordo.





CÂNCER



Mantenha o silêncio, tome distância e observe de forma ampla e inclusiva todos os acontecimentos, para colocar lado a lado o que, de outra maneira, pareceria contraditório. Está tudo interligado de forma complexa.





LEÃO



Procure ajuda e solidariedade, porque essas virtudes estão disponíveis, porém, misturadas às pessoas que fazem o esforço oposto em relação a você. Tudo junto e ao mesmo tempo, o positivo e o negativo misturados.





VIRGEM



Faça o possível e o impossível também, porque o avanço depende inteiramente de muita ação. Algumas atitudes serão atrapalhadas, porém, mesmo essas não cairão na vala da inutilidade, servirão de suporte para as outras.





LIBRA



O panorama se amplia e isso é muito bom, porque muitos dos problemas que provocavam angústia não eram tão sérios assim, mas pareciam, porque você se limitou a uma análise estreita dos fatos. Isso acontece.





ESCORPIÃO



As coisas podem não estar totalmente do seu gosto, mas isso não é motivo para desgosto. Procure se concentrar num nível mais positivo de percepção, para não sair por aí se desgastando com conflitos contraproducentes.





SAGITÁRIO



Medir forças seria coisa de animais, porém, não devemos nos esquecer que, por sermos humanos, há algo de animal em nós também, mesmo tendo de aceitar isso a contragosto. Passe por essa medição de força com rapidez.





CAPRICÓRNIO



As pequenas coisas, sim, sempre elas! Apesar de você achar que não tem tempo para se dedicar a essas pequenas coisas, continuarão sendo elas, e nada além, as que, por somatório, indicarão sucesso ou fracasso.





AQUÁRIO



Dá para você reservar um tempo maior para seu divertimento e regozijo, porque apesar de nossa civilização enxergar isso como perda de tempo, essa atividade é fundamental para tudo o mais funcionar direito.





PEIXES



Agora conclua o que você iniciou anteriormente, antes de dar o pontapé inicial em outros assuntos. A conclusão ajudará você a manter o foco quando os novos assuntos começarem a surgir aos borbotões. É isso que acontecerá.