HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (26)

O instrumento perfeito

Ainda que do alto da moralidade que julga e condena tudo que nossa humanidade faz, tu tenhas concluído que a existência entre o céu e a terra seja um tormento merecido, e que por aqui só nos resta sofrer, em algum momento terás de rever este convencimento, porque é equivocado. Nascer é uma enorme vantagem, porque nos brinda com um instrumento magnífico, sofisticado e eficiente de ação, que é o corpo físico, porque, ainda que este seja deformado ou cheio de defeitos e limitações, mesmo assim é um instrumento de ação. Imagina tu o que seria se tivesses todos teus ardorosos desejos, porém, nenhum instrumento para agir em benefício da satisfação? Isso sim seria o inferno. Porém, tu tens teu corpo disponível para agir e, por isso, se não te movimentas para satisfazer teus anseios, é por pura negligência e preguiça.





Aquário - 21/01 a 19/02





Ative suas defesas e se proteja, mas não pense que isso seja produto de acontecer algo arriscado ao seu redor. O que acontece é que sua alma precisa de conforto e segurança, a despeito do que estiver acontecendo.





Peixes - 20/02 a 20/03





Agir em conjunto com outras pessoas é um grande desafio, que não estaria sobre a mesa, não fosse sua necessidade, que surgiu como resultado de sua vontade de progredir, de ultrapassar os limites da vida atual.





Áries - 21/03 a 20/04





Guarde para si suas visões, este não é um momento em que tudo deveria ser compartilhado. Algumas visões requerem amadurecimento antes de serem comunicadas, para não sofrerem contrariedades desnecessárias e inúteis.





Touro - 21/04 a 20/05





Expresse suas ideias com clareza e transparência para verificar que pessoas estão ao seu favor, e quais chutarão contra, não importando que suas ideias sejam as maiores e melhores. Clareza no trato social, é importante.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Com alegria, em vez de preocupação, o medo é superado. Por isso, invista nesse sentido, porque mesmo que as circunstâncias não ajudem, qualquer gesto alegre que você desenvolver tirará você das garras desse demônio.





Câncer - 21/06 a 21/07





Sinergia é o estado ideal de relacionamentos, de qualquer natureza, porque é quando as forças individuais conseguem se sintonizar e agir em conjunto. Nada menos do que essa oportunidade está disponível a você.





Leão - 22/07 a 22/08





As complicações de outrem, mesmo você querendo tomar distância para que não provoque perturbações, acabam espirrando para tudo quanto é lado. A boa vontade de ajudar se faz necessária, mas é preciso agir com cautela.





Virgem - 23/08 a 22/09





aça a sua parte, porém, tenha ciência de que isso não será suficiente, porque há outras pessoas envolvidas que também precisam fazer a parte delas. Essa coordenação de atividade e esforço é o mais importante.





Libra - 23/09 a 22/10





Muitas das coisas que você repete automaticamente todos os dias, se prestar um pouco de atenção e as tratar com carinho, se transformarão em plataformas de treinamento, das quais você emergiria com mais destreza.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Por mais intensos que sejam seus pensamentos e sentimentos, isso não vai facilitar que as pessoas adivinhem suas intenções. A telepatia não é, ainda, uma forma comum de se comunicar. Use os canais habituais.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Antes de cair na tentação de embarcar numa encrenca nova, no bom sentido da palavra, procure finalizar o que está em andamento. Isso será importante para não ficar com nada pendurado, e desfrutar o novo com liberdade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





O clima de dispersão parece leve, porém, sua alma preferiria se dedicar a algo com mais substância, mas que não está disponível de imediato. O que você pode fazer é puxar conversa até encontrar algo interessante.