HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (20)

A verdade emociona





A verdade emociona, porque é plena e sequestra teus sentidos. Tudo em ti é feito para reconhecer a verdade, mas há, evidentemente, os que se consagram ao oposto, fazendo uso de todos os instrumentos para driblar o inevitável encontro com a verdade. Esses são, atualmente, alçados ao status de homens e mulheres mais poderosos do mundo e, apesar de isso nos ofender, precisamos aceitar a emocionante verdade de que a culpa é toda nossa. Tratamos a verdade com desleixo, a transformando num ponto de vista que, se defendido a unhas e dentes, poderia passar por fato incontestável. A terra plana é um exemplo, não é uma verdade, mas se posiciona exigindo respeito, porque em nossa modernidade demos lugar a isso com nossa pretensão de que os pontos de vista particulares, que não emocionam a ninguém, passem por verdades absolutas.





Aquário - 21/01 a 19/02





Está tudo bastante estranho, mas isso não há de acender nenhuma luz nem soar alarmes em sua alma, porque dessa estranheza surgirão oportunidades que de outra forma passariam despercebidas. A vida é mistério.



Peixes - 20/02 a 20/03





Está tudo certo no mundo mais incerto que você poderia imaginar. Este é um daqueles momentos em que o alcance de sua influência há de se fazer sentir acima do que as circunstâncias determinarem. Independência é vida.





Áries - 21/03 a 20/04





O alívio das tarefas cumpridas oferece um pouco de descanso, porém, na prática esse é bastante curto, já que logo mais acontecem outras coisas que mereceriam sua atenção. Procure ajuda, procure assistência.





Touro - 21/04 a 20/05





Querendo acertar num alvo, acabou acertando noutro, e isso acaba se mostrando favorável aos seus planos. Aceite esse movimento, porque muito provavelmente é gerado pela fonte do mistério que protege seu caminho.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Você sabe que ninguém petisca sem arriscar, por isso, não há argumento que seja convincente o suficiente para deixar de se atrever a experimentar algo novo neste momento, nem que seja pelo gosto da aventura.





Câncer - 21/06 a 21/07





Ofereça espaço para as pessoas desenvolverem os planos delas e você tente se adaptar da melhor maneira possível a isso, evitando, por enquanto, fazer força demais para que sua maneira de ver as coisas prevaleça.





Leão - 22/07 a 22/08





Busque harmonia, lute pela harmonia, sacrifique tudo para obter esse estado mediante o qual todas as pessoas se sentem respeitadas e tendo voz e vez. Essa não é uma conquista que a sorte traz, ela é produto de luta.





Virgem - 23/08 a 22/09





O desfile de pessoas interessantes não há de satisfazer apenas a vontade de as conhecer, mas se sujeitar aos interesses que você quer realizar no curto e longo prazo. Relacionamentos de interesse são valiosos.





Libra - 23/09 a 22/10





Abaixar um pouco a bola não significa desistir de seus sonhos grandiosos, mas se adaptar às circunstâncias reinantes para aproveitar o que está disponível, aguardando pela deixa de retornar ao caminho de grandeza.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Aquilo que nossa humanidade chama de sorte faz parte do encantamento misterioso da vida. Você pode achar que tudo não passa de uma probabilidade estatística, mas os sentimentos apontam noutra direção diferente.



Sagitário - 22/11 a 21/12





Uma vez que você perceba avanço naquilo que está em andamento, só então libere sua alma para, novamente, se vincular a novos desafios, o exercício que ela mais aprecia. Melhor concluir tudo antes de seguir em frente.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Nenhum diálogo começa bem, porque a necessidade de esse acontecer sempre surge sobre alguma discórdia e, no início, as pessoas tendem a se agarrar às suas razões particulares, em vez de tentarem algo diferente.