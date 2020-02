HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (19)

©REPRODUÇÃO

Usa tua força de vontade



Tu adquiriste diversos aparelhos, porque a tecnologia é maravilhosa e te promete experiências únicas. Porém, por exemplo, tua conectividade social não depende da tecnologia, ela apenas te oferece um instrumento que terá de servir à tua vontade de te conectar socialmente. Ou seja, tu não estarás conectado apenas porque brandes o instrumento. Os inventos humanos hão de servir à humanidade e não o contrário. Porém, isso não é algo que dependa dos inventores ou dos industriais que te oferecerão esses instrumentos, isso depende única e exclusivamente de te atreveres a usar tua força de vontade, de te movimentares pela vida afora de acordo com teus planos íntimos. Para não te converteres numa alma escrava voluntária de quanto instrumento surgir por aí, tua única saída é aprenderes a brandir tua força de vontade.





Aquário - 21/01 a 19/02





Este é um daqueles momentos em que as coisas mais importantes que acontecem desafiam a lógica e quaisquer explicações que você pretenda dar. Procure se entregar ao que der e vier, e só tentar explicar depois de acontecer.





Peixes - 20/02 a 20/03





Faça o supremo esforço de sair de sua toca, porque neste momento tudo que você gostaria de fazer, e que se encontra disponível, viria através do contato social. A única maneira de avançar agora é através da socialização.





Áries - 21/03 a 20/04





Por enquanto, e apesar do desgaste, será possível você dar conta de tudo contando apenas com seus recursos pessoais. Porém, é bom começar a pensar em como fará para dividir tarefas e aceitar a necessária assistência.





Touro - 21/04 a 20/05





Essas novas perspectivas que andam se abrindo neste momento não passarão em brancas nuvens, possuem algumas brechas por onde tudo pode se tornar concreto. Procure fazer tudo com muita atenção neste momento, vale a pena.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Valerá a pena você tentar sair do roteiro habitual e se atrever a experimentar formas novas de dar conta do mesmo de sempre. Mesmo que os resultados sejam inicialmente atrapalhados, isso abrirá um precedente criativo.





Câncer - 21/06 a 21/07





Ainda que você tenha seus planos e seja muito difícil você se desapegar desses, este é um momento em que valeria a pena aceitar as dicas e orientações das pessoas mais significativas de sua vida. Só para experimentar.





Leão - 22/07 a 22/08





A trama dos relacionamentos significativos desta parte de sua vida se tornou muito complexa e requer atenção e cuidado de sua parte, para criar uma harmonia que, por si só, não aconteceria de maneira alguma. Em frente.





Virgem - 23/08 a 22/09





Há muito mais para festejar do que para lamentar, por isso, se foque nos avanços e deixe de lado as críticas a respeito do que deveria e poderia funcionar melhor. O avanço é consistente, apesar de um pouco atrapalhado.





Libra - 23/09 a 22/10





Para você conseguir aproveitar todas as novidades que vêm vindo por aí, é importante que se dedique, agora, a amarrar todas as pontas que foram ficando soltas, dos assuntos que tomaram seu tempo no passado recente.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Tudo há de seguir de acordo com as devidas proporções, sem exageros nem tampouco diminuindo a importância das pequenas coisas que, somadas umas às outras, pavimentam o caminho que conduz à satisfação de seus anseios.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Apesar de sua natureza aventureira, agora é o momento de transitar pelo terreno mais seguro possível, em nome de consolidar tudo que andou fazendo até aqui. Deixe a emoção dos novos desafios para depois.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





No início, o diálogo parece complicar tudo e, por isso, sua alma resiste a entrar nele. Porém, sem diálogo as coisas se complicariam ainda mais e ficariam por isso mesmo. Aceite a complicação inicial e dialogue.