HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (18)

As máquinas devem te servir





Teoricamente, sabes tudo, porém, se praticasses apenas uma pequena fração do que sabes, tua vida seria colossal. Sem atrevimento nunca conhecerás o alcance de tua força de vontade; sem sair do lugar de vítima das circunstâncias nunca saberás quem tu és de verdade; sem abandonar a idolatria do passado, onde encontras causas traumáticas de tuas neuroses ou a exaltação de tuas raízes, nunca conseguirás sequer perceber que não existes para a reprodução automática do teu passado, mas para criar alternativas e melhorias que facilitem a vida dos que virão depois de ti. Assume teu lugar de responsabilidade, porém, não faças isso para te carregar com culpas, mas para executar uma atitude simples, capaz de mudar tudo de imediato. Tu não és uma extensão da tecnologia ou das máquinas, tudo isso existe para servir aos teus propósitos.





Aquário - 21/01 a 19/02





A vida é mistério, mas nossa humanidade evita se relacionar com ela desse jeito, prefere fingir que está no domínio de tudo que lhe diz respeito. Abra um espaço para o mistério, ele não ameaça, mas brinda com oportunidades.





Peixes - 20/02 a 20/03





Socialize, amplie sua rede de contatos, porque mesmo que você faça isso neste momento de forma indiscriminada e aparentemente sem sentido algum, no futuro você colherá alguns frutos interessantes. Em frente.





Áries - 21/03 a 20/04





As conquistas avançam, mas com o mesmo vigor e velocidade aumentam as tarefas e obrigações que você precisa administrar. Por enquanto, sua alma dará conta de tudo sozinha, mas logo mais você precisará de assistência.





Touro - 21/04 a 20/05





Ainda que o mundo ande mais louco e imprevisível do que nunca, mesmo assim você transita por um terreno fértil, de muitas potencialidades que não são abstratas e sutis, mas de natureza bem prática.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Importa mais a criatividade, neste momento, do que a eficiência. Por isso, qualquer tentativa que você fizer, mesmo que atrapalhada, para dar conta de suas tarefas habituais de uma forma diferente, trará bons resultados.





Câncer - 21/06 a 21/07





Nem que seja para experimentar algo diferente, procure aceitar as orientações dessas pessoas que são significativas e que representam algo importante em sua vida. Talvez você descubra alternativas bem interessantes.





Leão - 22/07 a 22/08





A harmonia não é algo que possa acontecer automaticamente, é o que resulta do esforço das pessoas envolvidas em conflitos, mas que colocam suas forças de vontade em ação para superar essa condição e ancorar a harmonia.





Virgem - 23/08 a 22/09





Celebre, porque está tudo se movimentando numa direção criativa e produtiva ao mesmo tempo. Celebre, mas cuide para que sua celebração siga o mesmo sentido, se empenhando para não se dispersar e perder o foco. Isso não.





Libra - 23/09 a 22/10





Procure não deixar nenhuma ponta solta sobre os assuntos que tomaram grande parte do seu tempo no passado recente. Encerre tudo que estiver ao seu alcance, porque logo mais vem por aí uma onda cheia de novidades.





Escorpião - 23/10 a 21/11





De pouco em pouco se trilha um grande caminho, tenha isso em mente, especialmente neste momento de sua vida, no qual você se aproxima bastante de vários assuntos longamente procurados. Tudo em seu devido lugar.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Apesar de a emoção dos novos desafios ser infinitamente mais atraente para sua alma do que a preservação do que esteja sendo feito, neste momento valerá a pena você consolidar o terreno sob seus pés. Melhor assim.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Abra o jogo e converse da maneira mais franca e transparente possível sobre o que você pensa. Este é um momento em que o exercício do diálogo pode resolver muita coisa, mesmo que a princípio pareça o contrário.