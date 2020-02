HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (17)

Aproveita as repetições cotidianas





Nunca te ocorreu aproveitar tudo que se repete de forma incessante em tua vida para te servir de suporte de treino e aprimoramento? Pois é! Enquanto tu preferes continuar te deliciando com as visões de um futuro melhor e maior para ti, exercício muito legítimo e nobre, aqui e agora tens tudo ao teu favor para te aproximar a esse futuro. Tu pensas o tempo inteiro, mas ainda não sabes conduzir teus pensamentos de acordo com tua vontade, te abandonas à mente que pensa sozinha como se não houvesse alternativa ao automatismo dela. Provavelmente, há anos que tu digitas em computadores e telas de celular, mas ainda não aproveitaste essa repetição para usar teus dedos e olhos com destreza nesse exercício. Tu, com tua força de vontade disponível, te adaptas ao mundo em vez de o mundo te servir de suporte para teu aprimoramento constante.





Aquário - 21/01 a 19/02





As pessoas oferecem conselhos com generosidade, mas você precisa prestar atenção para verificar se elas seguem seus próprios conselhos, ou se não acontece, por ventura, de elas só quererem você na linha de frente.





Peixes - 20/02 a 20/03





Importa menos que você acerte no alvo logo na primeira tentativa do que você fazer todas as tentativas necessárias até acertar. Este é um momento em que sua alma precisa abaixar um pouco a bola, em nome de acertar.





Áries - 21/03 a 20/04





Muitas ideias produzem entusiasmo e abrem perspectivas amplas, porém, é melhor manter os pés no chão e tomar decisões práticas, que produzam resultados o mais rapidamente possível. Isso levará você às novas perspectivas.





Touro - 21/04 a 20/05





As confusões que certas pessoas provocam podem ser irritantes, porém, se você passar por cima desse estado de ânimo conseguirá perceber o que o ditado reza há muito tempo, há males que vêm por bem. Necessário observar.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Ainda que você tenha de sofrer com as escolhas erradas que as pessoas fazem e com a confusão resultante dessas, mesmo assim não seria sábio parar tudo para as criticar nem muito menos lhes dar sermão. Tolerância.





Câncer - 21/06 a 21/07





Aquilo que não possa ser posto em prática de imediato, melhor descartar sumariamente, para evitar dispersão e confusão. Tente manter o foco no que seja possível praticar, isso não será fácil, mas o esforço compensará.





Leão - 22/07 a 22/08





Querendo fazer a coisa certa se acaba fazendo a errada. Num dia cheio de confusões como hoje, essa perspectiva é a mais realista de todas. É melhor você ir observando tudo de perto, até o que pareceria não o merecer.





Virgem - 23/08 a 22/09





A mudança de postura e sentido que as pessoas adotam agora pode chocar um pouco sua alma, mas se você se esforçar para transcender esse choque, perceberá, depois, que nada melhor poderia ter acontecido. Tudo às avessas.





Libra - 23/09 a 22/10





Aos trancos e solavancos o avanço acontece. Por isso, em vez de interpretar as dificuldades como profecias de que tudo dará errado, as aproveite para fazer os ajustes pertinentes de curso. Tudo segue em frente.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Querer muito algo ou alguém é o elo fraco da corrente, o lugar onde você pode perder o controle da situação. Nada de errado na força dos desejos, porém, é preciso ter um olho atento às circunstâncias também.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Continue lutando pelo que seja melhor, por trazer à realidade seus ideais, porém, aceite o que está disponível também, porque se ficar rejeitando tudo que acontece em nome dos ideais, corre o risco de acabar sem nada.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Acontece de as verdadeiras intenções serem tão ocultas que a própria alma se engana a respeito delas, se movimentando pela vida afora ciente de que pretende tal ou qual coisa, quando, de fato, a realidade é outra.