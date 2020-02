HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sábado (15)

Fazer alguma diferença





Antes de começar a criticar o mundo e tais ou quais pessoas que sejam teus inimigos preferidos, procura observar tua própria atuação para verificar se tuas palavras, gestos e ações não são tóxicas, semeando divisões e discórdias. O mundo só piora quanto mais o criticas, porque se fortalece assim, pela contrariedade. Se queres mesmo um mundo melhor e tua idealização não é uma formulação hipócrita, então te cabe expressar amor através de tudo que fizeres. Porém, nada de amor romântico com suas atraentes tolices, mas o amor da aceitação das diferenças e do respeito mútuo. Isso sim fará alguma diferença. Tu chegarás a esse comportamento através de tua luta interior, na qual tua nobreza se digladia com os arruaceiros que te instigam a cometer atos vis, como a crítica tóxica e desenfreada em relação a tudo e todos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Por um momento, deixe de lado seus dilemas e se lance à ação, porque agora será melhor errar por excesso de ação do que depois despertar para a realidade de ter deixado passar boas chances de avançar. É assim.





Peixes - 20/02 a 20/03





Diante dos fatos, não há mais dilemas, porém, não seria o caso de sair por aí atropelando tudo e todos, é preciso você tomar um pouco de distância, fazer das tripas coração, e armar estratégias eficientes de ação.





Áries - 21/03 a 20/04





Um montão de picuinhas se impõem como se fossem questões nevrálgicas, sem as quais tudo o mais degringolaria. Isso é resultado da ansiedade alheia, que você terá de administrar com a maior sabedoria possível.





Touro - 21/04 a 20/05





Ajude as pessoas que se encontram prestes a fazer avanços significativos, porque ainda que isso pareça, à primeira vista, atrapalhar seus planos particulares, o tempo lhe mostrará que seria o contrário.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





As potencialidades são diversas e múltiplas, e isso não ajuda você a resolver o que precisa ser feito, pelo contrário, aumenta os questionamentos e dúvidas. Não importa, você tomará decisões a despeito disso.





Câncer - 21/06 a 21/07





O que você quer agora não está disponível, mas isso não significa que você vai abandonar o desejo e seguir em frente. Os desejos são teimosos e só funcionam na base da urgência. O que fazer? Agir estrategicamente.





Leão - 22/07 a 22/08





Ainda que um pouco a contragosto, porém, mesmo assim você se verá às voltas com deixar de lado seus assuntos particulares para facilitar a vida das pessoas com quem você passa uma boa parte do tempo. Isso é assim.





Virgem - 23/08 a 22/09





Neste momento é importante agregar algo que integre todas as pessoas. Na teoria, isso é fácil, mas na prática, sua alma reage ao que considera errado e essa atitude provoca desintegração. Cuide para isso não acontecer.





Libra - 23/09 a 22/10





Para resolver o que está em cima da mesa, não há outra saída que a ação. Diante dessa inevitabilidade, sua alma mergulha nas indecisões e dilemas. Pois bem, ninguém quer saber disso, as pessoas requerem ação imediata.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Livrar-se do passado é fácil na teoria, porque na prática requer medidas que as pessoas sempre criticam. Porém, neste momento é isso, livrar-se do máximo de assuntos do passado liberará você para um futuro melhor.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Nem tente explicar as razões de suas ações, porque essas não se encontram disponíveis. Neste momento, as sensações viscerais regem sua mente e orientam seus passos. Movimentos atrapalhados, porém, consistentes.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Quanto mais você gastar tempo reagindo e afirmando sua autoridade, mais essa autoridade se desgastará, porque há momentos, como agora, em que você precisa apenas seguir as orientações de outrem para tudo dar certo.