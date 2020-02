HORÓSCOPO| Confira o seu astral para este sábado (01)

Veja o que dizem os astros para cada signo ©REPRODUÇÃO

ESPÍRITO E MATÉRIA





O casamento entre o espírito e a matéria é eterno e indissolúvel. Então, o que impede que a riqueza de tua vida interior se manifeste na tua vida material também? Andam por aí tentando te fisgar com a sugestão de que vão te fornecer a chave para que desbloqueies a abundância a que tens direito, mas nada disso te servirá, ou se servir, funcionará temporariamente, enquanto durar o poder da sugestão. Depois, voltarás a te sentir miserável, uma alma exilada do Universo. A chave verdadeira é essa, por que te exilas do Universo? Por que queres, em primeiro lugar, assegurar o teu quinhão, para só depois, se tudo der certo, te tornares uma alma generosa, que oferece o seu melhor a todo momento? Sai de ti, sai do ensimesmamento, te atreve a aprimorar cada comportamento teu, para que sejas um exemplo de cordialidade. Verifica os resultados.





Áries 21/03 a 20/04





Coisas ocorrem fora do planejamento, porém, dessa vez não perturbam, mas agregam. Diante desse cenário, é preciso você adotar uma postura mais flexível, para não teimar em seus planos quando o assunto seja mudar.





Touro 21/04 a 20/05





Em frente e para cima. Este é um momento em que é propício responder positivamente ao apelo do entusiasmo, e se jogar com força no caminho proposto, mesmo que, à princípio, pareça bom demais para ser verdade.





Gêmeos 21/05 a 20/06





Você é capaz de reconhecer que nem tudo tem uma explicação plausível e racional, porém, nesse sentido a sua alma é teimosa, porque insiste em continuar analisando o que precisaria apenas ser aceito. Nada mais.





Câncer 21/06 a 21/07





Nem todas as informações que as pessoas comentam hão de ser consideradas fofoca, apesar de ser esse um dos esportes prediletos da humanidade. Há informações que merecem comentários e diálogos insistentes.





Leão 22/07 a 22/08





É importante tomar iniciativas para melhorar os relacionamentos, porque há uma interdependência entre as pessoas que há de ser promovida e respeitada. Assuma o risco de ser você quem toma esse tipo de iniciativa.





Virgem 23/08 a 22/09





Arestas aparadas, discórdias superadas, agora retorna o movimento que tem sido a nota dominante das semanas anteriores. Continue em frente com seus projetos, dando o seu melhor a cada momento e em todas as tarefas.





Libra 23/09 a 22/10





Manter tudo como está é a tentação que se estende em seu caminho. Essa atitude promoveria conforto e segurança, porém, ao mesmo tempo seria um contratempo para a sua vontade de florescer e de prosperar. Escolhas a serem feitas.





Escorpião 23/10 a 21/11





Aproveite este momento para aparar as arestas dos relacionamentos que mais interessarem a você. Esses interesses podem ser de ordem financeira ou de ordem emocional, não importa, o que vale é haver mais harmonia.





Sagitário 22/11 a 21/12





Apesar de você não ter disponível aquilo que mais agradaria, aventuras e novidades, mesmo assim este é um momento de sua vida que não há de ser desvalorizado. Assuntos práticos do cotidiano são importantes também.





Capricórnio 22/12 a 20/01





O dinamismo é valioso, porque mesmo que não leve a lugar algum, pelo menos preserva o bom humor e a leveza, condições essenciais para que a alma continue se inspirando e atrevendo a seguir em frente. É assim.





Aquário 21/01 a 19/02





Dando voltas e mais voltas, acaba chegando no mesmo lugar de antes. Agora dá para constatar que não houve avanço significativo nos assuntos do seu interesse, porém, não se importe muito com isso. O jogo continua.





Peixes 20/02 a 20/03





Promova encontros, porque das reuniões, mesmo ocorrendo sem você as ter promovido, é que surgirão oportunidades interessantes. Em princípio, as pessoas não parecerão disponíveis para se encontrar. Insista.