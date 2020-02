HOMOFOBIA| Professor é espancado com madeira e chicote

Professor foi agredido após vídeo viralizar na internet

Um professor da cidade de Serra Branca, no interior da Paraíba, foi espancado com pedaços de madeira e chicotes após um vídeo em que ele aparece tendo relações sexuais com outros rapazes viralizar na internet. Depois das agressões, Luiz Carlos Rodrigues Alves, de 45 anos, foi encontrado na rua sem camisa e com várias marcas de agressão pelo corpo. Uma das mãos dele também tinha uma fratura exposta.





A vítima passou por uma cirurgia e está internado em estado em estado estável no Hospital de Trauma de Campina Grande. A polícia investiga o caso como crime de homofobia.

Professor foi encaminhado a hospital e passou por cirurgia ©Reprodução

Em entrevista à imprensa local, Luiz Carlos contou que as imagens que começaram a circular na internet mostram ele fazendo sexo em local público com jovens. Ele disse que se arrepende de ter feito isso, mas que o caso não seria tão grave como o dele se um casal heterossexual fizesse a mesma. “Foi uma coisa bem rápida, mas eu duvido que aconteceria alguma coisa se fosse um homem e uma mulher”, afirmou.





O professor ainda pediu que os culpados sejam punidos e disse que que não vai voltar a ter esse tipo de conduta. “Não vou voltar a fazer nunca mais. Foi uma coisa mal pensada, eu estava fora de mim”, completou.





Como denunciar casos de homofobia





As denúncias podem ser feitas pelo 190 (número da Polícia Militar) e pelo Disque 100 (Departamento de Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos). Em alguns estados brasileiros, há órgãos públicos que fazem atendimento especializado para casos de homofobia.