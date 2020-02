Homem ateia fogo a casa com família dentro e tem 75% do corpo queimado

Não é a primeira vez que Willians Maciel da Silva Andrade, de 34 anos, tenta matar a esposa, afirma testemunha

Estado de saúde é considerado grave Willians Maciel da Silva Andrade, de 34 anos, está internado na Santa Casa de Campo Grande com 75% do corpo queimado. Segundo vizinhos, ele ateou fogo à própria casa, na noite desta terça-feira (18), na Rua Manoel Pereira de Souza, no Jardim Los Angeles, com a mulher e os filhos dentro.





Já no hospital, à polícia ele confessou ter brigado com a mulher e disse que tirou a família de casa para atear fogo no próprio corpo e na residência. Construída parcialmente de madeira, o imóvel ficou completamente destruído.





Testemunhas dizem o contrário. Uma vizinha que pediu para ter a identidade preservada afirma que Willians “sempre espanca a mulher”, mas ela nunca o denunciou. Ela afirma ainda que na noite de ontem, ele usou gasolina para botar fogo na casa e trancou a mulher e os filhos dentro. “Os vizinhos que conseguiram arrombar a porta para ela fugir com as crianças”.





O homem teria ainda jogado o combustível no próprio corpo. Por isso, teve queimaduras graves. A testemunha afirma ainda que não é a primeira vez que o homem tenta matar a esposa.





Willians está em estado considerado grave pelos médicos, mas com as vias aéreas preservadas, segundo registraram os policiais militares que foram à Santa Casa e registraram o boletim de ocorrência.

Fogão e restos de madeira mostram estrago