Governador troca líder do governo na Assembleia Legislativa

Governador conversa com Paulo Correa, presidente da Assembleia Legislativa ©Marcos Maluf

Depois de um ano na liderança do governo Reinaldo Azambuja (PSDB) na Assembleia Legislativa, o deputado José Carlos Barbosa (DEM), o Barbosinha, deixa o posto no retorno ao trabalho. Como é pré-candidato à prefeitura de Dourados, o governador resolveu pela troca.





"Não defini ainda o novo nome, mas vou conversar com líderes dos partidos e com presidência da Casa e depois dessas reuniões decidir o nome", explicou Reinaldo durante a solenidade de abertura oficial do ano legislativo, na manhã desta terça-feira (4).





Um dos principais cotados para assumir a liderança é o deputado Gerson Claro, do PP, partido que também integra a base do governo. Claro foi, inclusive, diretor-presidente do Detran, no começo do primeiro mandado de Reinaldo Azambuja. Como também não é candidato a nada, passou a ser aposta nos bastidores.





Barbosinha já havia adiantado que disputaria em Dourados é que esperava apoio de Reinaldo nas eleições de 2020. Mas os tucanos já falam em Marçal Filho para a briga pelo executivo da segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul.





O presidente da Assembleia, Paulo Correa (PSDB), também tem dito que os deputados que forem pré-candidatos não devem nem sequer assumir a responsabilidade com a presidência das comissões permanentes. "Não é uma ordem, é uma tendência", disse Paulo Correa.