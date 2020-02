Governador entrega reforma de escola em Campo Grande nesta sexta-feira

©Saul Schramm

Reformada com mão de obra e dinheiro de presos, a Escola Estadual Lino Villachá, no bairro Nova Lina, em Campo Grande, será reinaugurada nesta sexta-feira (14) às 11h. A unidade escolar foi completamente revitalizada por meio do programa “Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade”, idealizado pelo juiz Albino Coimbra e executado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) em parceria com o Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e da Secretaria de Estado de Educação (SED).





Vão participar da solenidade de entrega o governador Reinaldo Azambuja, o presidente do TJMS, desembargador Paschoal Carmello Leandro, e o juiz Albino Coimbra. A inauguração da escola ainda contará com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli.





Obra – A reforma da Escola Estadual Lino Villachá teve início em 4 de novembro e durou dois meses. Essa é a 11ª instituição de ensino da Capital contemplada pelo projeto “Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade” – com mão de obra 100% prisional. Para a execução dos trabalhos foram designados 25 internos do sistema prisional. Eles cumpriram jornada de trabalho de 44 horas semanais.





Com o projeto que usa mão de obra carcerária e dinheiro do salário dos presos foi possível gerar economia de aproximadamente R$ 8 milhões aos cofres públicos, beneficiando 10 mil alunos.





Os trabalhos são desenvolvidos desde 2013 com custodiados do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira – unidade masculina de regime semiaberto.