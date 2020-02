Governador e Ministro da Saúde assinam termo de cooperação em evento que discute situações epidemiológicas

Com a presença de mais de 2,5 mil pessoas de todos os municípios do Estado e do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o governador Reinaldo Azambuja participa nesta segunda-feira, dia 17, a partir das 08h30, da abertura do Encontro Estadual de Vigilância em Saúde.





Além de palestras, exposições de pesquisas e debates sobre as principais situações epidemiológicas da atualidade, faz parte da programação a assinatura do Termo de Cooperação entre Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria de Saúde de Campo Grande no Projeto Wolbacchia, que terá sua biofábrica instalada na sede do LACEN (Laboratório Central) estadual.





Na ocasião o Ministro vai entregar 52 Monitores Multiparamétricos e 28 desfibriladores/Cardioversores à Secretaria Estadual de Saúde e o Governo do Estado fará doação de dezenas de caixas cirúrgicas para prefeitos e secretários municipais de Saúde de 57 municípios.





Objetivo é disseminar informações corretas





Realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo durante os dias 17 e 18, o evento vai discutir as situações epidemiológicas da influenza; Integração SPNI, e-SUS – AB; Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Datasus; situação das coberturas vacinais no país, com enfoque em Mato Grosso do Sul). Na palestra de abertura o diretor do Departamento de Imunizações e doenças transmissíveis SVS/MS, Júlio Croda, falará sobre o panorama do Coronavírus.





Um dos objetivos do encontro, realizado pelo Governo do Estado, é disseminar informações corretas para otimizar a decisão oportuna no enfrentamento de doenças como a dengue, influenza (gripe), coronavírus, tuberculose, hanseníase, infecções sexualmente transmissíveis, entre outras. Estas ações estarão a cargo das equipes do SUS – Sistema Único de Saúde.