Gleisi Hoffmann coloca Campo Grande entre prioridades do PT

Deputada disse que ela e o ex-presidente Lula estão contentes com indicação do deputado Pedro Kemp como pré-candidato a prefeito

Deputada cumpre agenda em Campo Grande neste sábado ©Fernanda Palheta

Cumprindo agenda em Campo Grande neste sábado (22), a deputada federal paranaense e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, aponta que o município é uma das prioridades da legenda nas eleições deste ano.





Gleisi se mostrou contente com as informações repassadas da Executiva Estadual e citou que tanto ela quanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficaram felizes com a indicação do nome do deputado estadual Pedro Kemp como pré-candidato a prefeito.





“Vamos acompanhar com carinho e atenção a disputa em Mato Grosso do Sul. Aqui é uma das prioridades que temos em nível nacional”, destacou.





Ela reforçou que as capitais são consideradas primordiais para o partido e citou que Mato Grosso do Sul faz parte dessa estratégia eleitoral. “Aqui, temos que resgatar o que foram nossos governos, o governo Zeca do PT (1999 a 2006) deixou resultado impressionante para a sociedade, mudou muita coisa, reestruturou o Estado”, citou.





“Temos que buscar esse legado, fazer um paralelo, mostrar que o PT já governou e pode voltar a governar. Com essa proposta popular é fundamental”, aponta. Durante coletiva de imprensa, a deputada também avaliou que Mato Grosso do Sul não é um Estado de direita e lembrou a suspensão da entrega das cestas básicas, um reflexo, segundo ela, da falta de preocupação com classes mais baixas.





A visita de Gleise faz parte das comemorações dos 40 anos do PT e também para monitorar o início de ano eleitoral.





O presidente estadual do PT e presidente da Câmara de Vereadores de Coxim, Vladimir Ferreira, aponta que a legenda tem confiança na pré-candidatura de Pedro Kemp. “Acredito que pode chegar ao segundo turno”, diz. Segundo Vladimir, o partido deve contar com candidatos a prefeito entre oito e dez municípios e cerca de 100 candidatos ao cargo legislativo em todos os municípios.