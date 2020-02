Gasolina deve ter alta de R$ 0,24 a partir desta quarta-feira em MS

Etanol deve ter redução de R$ 0,16 no estado. Mudanças são resultado de alterações nas alíquotas do ICMS.

A gasolina deve ter reajuste médio de R$ 0,24 por litro a partir desta quarta-feira (11) em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Sinpetro, o aumento é para atender uma lei aprovada na Assembleia Legislativa do Estado em novembro de 2019, que resultou na elevação da alíquota do ICMS na gasolina de 25 para 30% e na redução na alíquota do etanol de 25 para 20%.





A lei também vai alterar o preço do etanol, que deve ficar R$ 0,16 mais barato. A recomendação do Sinpetro é para o consumidor é dividir o preço da gasolina pelo do etanol, se der menos de 70% é compensatório abastecer com etanol, caso contrário com gasolina.





