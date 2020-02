Exame que pode confirmar Coronavírus em jovem de MS fica pronto nesta quinta-feira (27)

Nas redes sociais, o suposto paciente trata a situação como piada e afirma não estar contaminado

Primeiro paciente com suspeita de coronavírus em MS está internado em Ponta Porã ©DIVULGAÇÃO O resultado dos exames do paciente internado no HRMS de Ponta Porã com suspeita de CoVid-19, o novo Coronavírus , sairá nesta quinta-feira (27), informou a SES (Secretaria Estadual de Saúde). Nas redes sociais, o suposto paciente trata a situação como piada, afirma não estar contaminado e que saúde pública ‘não tem preparo’.





Conforme a secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone, o rapaz informou que viajou para a Tailândia no dia 10 de fevereiro, onde fez escala na Alemanha. Na volta, no dia 24, também fez uma conexão no país europeu.





Em solo brasileiro, o rapaz desembarcou em São Paulo e foi recebido por familiares. No retornou para MS, ele não especificou se parou em alguma cidade.





Na segunda-feira (24) o jovem, que tem 24 anos, começou a apresentar sintomas de gripe, como coriza, febre e dor de garganta. Os mesmos sintomas do CoVid 19, o novo Coronavírus.





O rapaz passou por exames e as amostras foram encaminhadas para o Lacen (Laboratório Central) em Campo Grande. O caso é acompanhado pela SES, por meio da CIEVS (Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde), que já teria deslocado uma equipe para a cidade.





Maymone pediu para que a população não entre em pânico, pois o caso ainda está sendo investigado. “A SES tem seguido todos os protocolos necessários”, afirmou.

Tratando situação como piada





Em áudios que circulam nas redes sociais atribuídas ao suposto paciente mostram que o rapaz tem tratado a situação com deboche.





“Estou tratando a situação como piada no meu Instagram […] viajei entre quatro pessoas e só eu apresentei sintomas de um resfriado e não é nem gripe. A galera surtou, tá ligado? O bom foi que deu fama, eu ganhei uns seguidores” afirma o possível paciente em áudio.





Em outra rede social, o suposto paciente diz que retorno da China e do sudeste asiático com ‘um leve resfriado’ e que deverá se ausentar mais tempo do trabalho, para onde retornaria após o fim da férias. “Coronavírus, não disse que te amo, mas […]”, escreveu.





Em outra postagem, o internauta comenta que quando chegou ao hospital e relatou que veio de uma viagem da Ásia, foi colocado em uma sala isolado. “E o mais louco é ver como o sistema de saúde no Brasil não tá [sic] preparado para esse tipo de situação, me colocaram em uma sala sem exame algum e estão todos lá se perguntando o que vão fazer”, descreveu o suposto paciente.





A SES informou que não comentará sobre os boatos que circulam na internet e que qualquer informação que seja divulgada sobre o paciente é para ser tratada como fake news.