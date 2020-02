Ex-namorado morto ao atacar major já tinha mantido a policial em cárcere privado

Quando chegou em casa, ex-namorado teria avançado com uma faca em direção a major

A major de 46 anos que matou a tiros o ex-namorado Hilário Bueno de Camargo de 52 anos, nesta quinta-feira (20), na Vila Carvalho, em Campo Grande já havia sido feita refém do namorado quando foi mantida em cárcere privado e agredida por ele, em setembro de 2019.





Ela já havia pedido medidas protetiva contra o homem, que não aceitava o fim do relacionamento. Nesta quinta (20), a major chegou em casa por volta das 16h30 e percebeu que havia movimentação em sua cozinha, momento em que se trancou no quarto e pegou sua arma. Ela, então, abriu a porta e se deparou com Hilário vindo em sua direção com um objeto brilhante nas mãos, que acreditou ser uma arma.





A major fez um disparo em direção a Hilário, que continuou na sua direção momento em que fez mais um disparo contra a vítima. Em seguida, a militar saiu gritando, “homem invadiu a acas” e um vizinho foi em seu socorro. O Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu Hilário que morreu logo depois de dar entrada na Santa Casa.





A major foi levada para o hospital já que estava em estado de choque. Um vizinho contou que na noite anterior percebeu que o carro de Hilário estava parado próximo à casa da major, onde ficou por cerca de 1 hora ‘cuidando’ a residência. Três cápsulas deflagradas foram recolhidas na casa da militar, e a faca que estaria com Hilário também foi apreendida.