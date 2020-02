Empresários já podem se inscrever em programa para aceleração de resultados

Acelera 2020, do Sebrae, irá selecionar 2.020 micro e pequenas empresas de MS para melhoria de faturamento, produtividade, redução de custos e inovação

Inscrições para Acelera 2020 devem ser feitas até dia 3 de abril

Estão abertas as inscrições para empresários de Mato Grosso do Sul participarem do programa Acelera 2020, que compreende um acompanhamento intensivo do Sebrae/MS para resultados impactantes. A iniciativa foi lançada oficialmente na última segunda-feira (10), durante a realização do Sebrae 2020 – Acelerando Negócios





O programa de competitividade é exclusivo para micro e pequenas empresas do estado, incluindo as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Ao todo, serão selecionados 2.020 empreendimentos para avanço em quatro pilares: melhoria de faturamento, produtividade, redução de custos e inovação.





“Vamos assinar um contrato com a empresa de que ela vai ter um aumento de faturamento, no mínimo 7%; redução de custo de no mínimo 5%, criando objetivamente ações que eles possam melhorar a rentabilidade do negócio. Queremos a sobrevivência dos negócios com a rentabilidade melhor”, explica o superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.





Para a obtenção dos resultados no negócio, será necessário o engajamento dos empresários participantes, previamente acordado com o Sebrae. A duração do programa dependerá das necessidades de cada empresa apontadas em um diagnóstico, podendo durar no máximo 24 meses.





A instituição tem a meta de atender a 40 mil empresas diferentes neste ano, incluindo os empreendimentos selecionados para o programa. “Não deixaremos de atender ninguém, conforme a necessidade de cada um. Mas as 2.020 empresas terão acompanhamento de perto e firmarão um compromisso para serem monitoradas em relação aos quatro pilares”, acrescenta o superintendente.





Como se inscrever





Os interessados em participar da seleção devem preencher um formulário online até o dia 03 de abril, disponível em www.acelera2020.com.br . O Sebrae entrará em contato em até duas semanas com o resultado. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.