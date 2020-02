EMPREGOS| JBS seleciona candidatos para vagas em Dourados nesta quarta-feira (12)

Nesta quarta-feira, dia 12, às 7h, a unidade da Seara, em Dourados (MS), segue com a inscrição de candidatos para vagas na função de operador de produção. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem comparecer à unidade levando em mãos um currículo e documentos pessoais, como Carteira de Trabalho e RG. Moradores das cidades de Glória de Dourados e Fátima do Sul interessados nas oportunidades também devem se dirigir à planta de Dourados para participar da seleção. A unidade está localizada no Km 6, BR-163, Dourados (MS).





Serviço





Seleção JBS Dourados





Data: Todas às quartas-feiras





Horário: às 7h





Local: Seara Dourados - Km 6, BR-163, Dourados (MS)