EMPREGOS| Funtrab volta a funcionar em horário normal e com 128 vagas para esta quinta-feira (27)

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) abre as portas nesta quinta-feira (27) em horário normal, às 7h30, e com lista de 128 oportunidades para quem procura colocação no mercado em Campo Grande. Deste total, 32 são para pessoas com deficiências.





Para quem tem alguma deficiência, há cargos como auxiliar administrativo, de limpeza e de linha de produção e oportunidades para trabalha como camareira de hotel, empacotador à mão, garçom, motorista carreteiro e técnico de enfermagem.



Serviço





Os interessados em se cadastrar na Funtrab da Capital devem comparecer à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.





A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.