Em visita à Fundesporte, gestores esportivos de Dourados solicitam apoio para retomada de meia-maratona

O diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Ferreira Miranda, recebeu nesta quinta-feira (13.02) dois gestores esportivos da Fundação de Esportes de Dourados (Funed).





A reunião na sede da Fundesporte, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, ocorreu junto ao diretor-presidente da Funed, Daniel Fernandes Rosa e do diretor de esportes da entidade municipal, Carlos Eduardo Stranieri, o “Goiaba”, que solicitaram apoio para a realização de eventos desportivos no município.





“Viemos fazer uma visita de cortesia para conhecer pessoalmente o Marcelo Miranda, com foco em firmar parcerias futuras com a Fundesporte para melhorar o esporte de Dourados”, destaca Rosa, que assumiu em julho do ano passado a presidência da Funed.





“Dourados sempre teve uma relação amistosa com o Governo do Estado, principalmente com a Fundesporte, que sempre atendeu a todas as nossas demandas”, salienta “Goiaba”.





Dentre os assuntos tratados no encontro está a retomada da Meia-Maratona Cidade de Dourados, que teve a última edição em 2014, quando reuniu mais de 250 participantes. A prova é caracterizada por percurso que interliga Dourados a Itaporã. “Também tratamos de levar um fórum municipal de esporte e lazer a Dourados e vamos nos reunir novamente para dar prosseguimento às tratativas”, completa o diretor de esportes da Funed.