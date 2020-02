Em busca de oportunidade, 900 disputam 76 vagas de residência multiprofissional

Vagas são oferecidas em várias áreas, como fisioterapia, educação física e psicologia, com bolsas que chegam a R$ R$ 3.330,46

Candidatos em frente ao local da prova ©Henrique Arakaki O domingo (9) foi de avaliação para cerca de 900 pessoas que compareceram à prova da seleção de profissionais das mais diversas áreas da saúde para realização de residência multiprofissional em Campo Grande. Ao todo, são 76 vagas oferecidas pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) e Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).





As provas começaram por volta das 8h30 e três horas depois, alguns candidatos já haviam respondido todas as questões e terminado o certame, que é o maior da área no país e uma oportunidade de desenvolvimento profissional para todos os participantes.





Entre os candidatos está a assistente social Barbara Rojas, que classificou a prova como de dificuldade moderada. “Foi mediano. Eu não estudei não tão profundamente, mas me preparei melhor nesses últimos 20 dias”, frisa Barbara, que já atua na área como terceirizada e viu na prova conteúdos aos quais já lida.





Outro que fez a seleção neste domingo foi o enfermeiro Alex Julião. Para ele, a prova foi bem elaborada e sem as costumeiras ‘pegadinhas’. “Foi algo bem direto, ou você sabia ou não sabia responder”, comenta o profissional, que revela ainda o curto período entre o lançamento do edital e realização da prova.





“Foi cerca de um mês só, então a minha preparação não foi específica para essa prova, ela é contínua, emendando uma prova em outra”, afirma Alex, completando que tem boa expectativa quanto ao resultado e espera ser aprovado, apesar da grande concorrência.





Além dos candidatos que participam da seleção, a prova também gera expectativa nos trabalhadores ambulantes que acompanham os locais onde há concursos para vender alimentos, bebidas e itens como canetas, por exemplo.





Em frente ao local da prova de hoje, estava Sheila Mara Carvalho. Ela afirma que esperava um pouco mais de movimento e que as vendas fossem melhores. “Mas pelo menos não deu prejuízo”, conta, destacando que sempre que há concursos, ela e familiares vão para frente dos locais da prova para trabalhar.





76 vagas e bolsas de R$ R$ 3.330,46





As 76 vagas são para as áreas de enfermagem, fisioterapia, educação física, psicologia, serviço social, odontologia e farmácia. As bolsas oferecidas são de R$ 3.330,46, valor que despertou o interesse de candidatos de Campo Grande e interior do Estado, além de outros locais como Piauí, Pará, Paraná, Acre, Rondônia, Rio de Janeiro e São Paulo.





A residência multidisciplinar faz parte do Laboratório de Inovação da Fiocruz. O projeto irá beneficiar nove UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família) de Campo Grande, com reformas estruturais e a qualificação de profissionais para atuar nesses locais.





Campo Grande entrou em 2018 para o seleto grupo que integra o Laboratório de Inovação em Atenção Primária à Saúde Forte, o APS Forte, desenvolvido pela Organização Pan–americana da Saúde. Atualmente, a cobertura populacional da APS em Campo Grande é superior a 60%, um salto do que era em janeiro de 2017, quando estava em 35%.





Próximas etapas





Na segunda-feira (10), os candidatos já terão acesso ao gabarito oficial preliminar, que será disponibilizado pelo site http://fioms.com.br/selecao/ . O prazo de recursos quanto ao conteúdo da prova vai até terça-feira (11).





Já na próxima sexta-feira (14), será divulgado o gabarito oficial definitivo, sendo que as matrículas devem ser feitas entre os dias 19 e 20 de fevereiro. Já as atividade da residência começam em 2 de março.





Fonte: Midiamax Por: Nyelder Rodrigues