ELEIÇÕES 2020| “Temos um trabalho pra ser avaliado pelo povo”, diz Cavalcanti

Nos próximos dias o prefeito Roberto Cavalcanti (PSB) entregará cerca de R$ 15 milhões em obras de infraestrutura e galerias. De 2017 a 2019, nos primeiros três anos à frente da Prefeitura de Angélica, ele inaugurou investimentos de quase R$ 20 milhões.





Com esse fôlego, a administração assegura aos mais de 15 mil habitantes uma condição diferenciada para ocupar os espaços a que tem direito no contexto econômico, social e político. Quando chegar a hora de votar e escolher o próximo mandatário, os eleitores terão fatos e ações concretas para analisar e dar sua sentença nas urnas. Por isso Cavalcanti confia no reconhecimento do trabalho que vem fazendo, especialmente nos setores básicos, como a saúde, a educação, a cultura e o lazer.





“Estamos felizes por alcançar várias metas. Terminamos um ano entregando obras e começamos outro com mais investimentos, somando recursos próprios e as contribuições das parcerias”, salientou. “Investimos naquilo que é essencial, como educação e saúde de qualidade, infraestrutura, saneamento e em algo que nos últimos anos não recebia a atenção necessária: a cultura, o lazer, o esporte”, completou.





Prova desses avanços foram os reconhecimentos oficiais, com a conquista do primeiro lugar em saúde bucal no Estado e o segundo em âmbito nacional. Na saúde, a rede publica é hoje um dos setores de referência em atendimento à população. “Não só pelos dois postos com capacidade ampliada e melhorias diversas nos insumos e equipamentos. Temos a garantia do transporte aos pacientes quando há necessidade, como no caso de quem vai para tratamento em Barretos e encontra lá uma casa de apoio”, informou





“Estamos cumprindo todas as metas de vacinação, sobretudo para a prevenção em saúde para crianças e adolescentes. Adquirimos ainda 10 novos veículos para locomoção dos pacientes, temos três médicos e profissionais de saúde dentro do hospital para várias especialidades, visitas domiciliares são feitas, enfim, todos os cuidados são tomados para que a saúde publica alcance toda a população”.





Professor por formação, Cavalcanti orgulha-se do nível de qualidade do ensino publico em Angélica. Para isso, a Prefeitura oferece uma política publica eficiente e de garantias ao aprendizado. Investe no suporte aos alunos que cursam ensino superior em outros municípios, como Fátima do Sul, Dourados e Nova Andradina, além de uma Escola Agrícola em Ivinhema, que teve sua clientela aumentada de 10 para 30 estudantes. Estes, quando concluírem o curso, podem ser aproveitados nos postos de empregos que usinas e outras empresas estão abrindo na região.