Domingo terá temperaturas mais amenas tanto na Capital quanto no Estado

Máxima será de 34º C em MS e 30º C na Capital com tempo nublado e possibilidade de trovoadas à tarde

Dia amanheceu nublado em Campo Grande com temperatura mais amena

O domingo será nublado a parcialmente nublado em Mato Grosso do Sul com possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas à tarde. Os ventos serão de fracos a moderados com rajadas. A temperatura será mais amena e deve variar de 20º C a 34ºC.





Em Campo Grande o tempo também fica nublado com trovoadas e pode chover à tarde. A máxima será de de 30ºC e a mínima de 20º C.





Hoje a convergência de umidade segue a região de baixa pressão que começa no oeste o Amazonas, segue pela Bolívia, Paraguai, MS até uma área de baixa pressão ao leste de SP sobre o oceano Atlântico.





Devido à influência do Jato Subtropical no extremo norte Argentina e Sul do Brasil o canal de convergência de umidade se mantém sobre o estado neste período. Mantendo a banda de nuvens e de pancadas de chuva, por vezes fortes.





A profunda camada de umidade permanece promovendo acumulados elevados de precipitação no período, especialmente ao norte (região de Pedro Gomes) e nordeste no rio Paraná com o Rio Grande (região da represa da Ilha Solteira).