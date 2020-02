Domingo será de altas temperaturas e pancadas de chuva em MS

Inmet prevê pancadas de chuvas nas regiões oeste, noroeste e norte; em Campo Grande, máxima chega a 34ºC

O domingo em Mato Grosso do Sul será de altas temperaturas e pancadas de chuva à tarde, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Em Campo Grande, máxima de 34ºC, com tempo nublado a parcialmente nublado.





Para o Estado, a previsão indica chuva no período da tarde nas regiões oeste, noroeste e norte do Estado. Para amanhã, máxima de 36ºC, também com indicativo de chuva.





As altas temperaturas continuam no decorrer da semana, chegando a 36ºC na terça-feira e 34ºC na quarta-feira. Nesses dias, o Inmet também prevê pancadas de chuva.





Em Campo Grande, tempo quente e chuva à tarde até terça-feira, com máxima oscilando entre 34ºC e 33ºC. Na quarta-feira, o Inmet indica ligeira queda na temperatura, que deve chegar a 30ºC.